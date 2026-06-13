La sonde Parker Solar Probe s'approche du Soleil à 6,1 millions de kilomètres

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La sonde Parker Solar Probe s'approche du Soleil à 6,1 millions de kilomètres

La sonde spatiale Parker Solar Probe a terminé avec succès son dernier passage extrêmement proche du Soleil. Selon les experts du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, l'appareil a transmis un signal radio de contrôle vers la Terre après neuf jours de fonctionnement autonome. Il s'agissait du 28e vol de la sonde à travers l'atmosphère extérieure du Soleil, la couronne. C'est ce que rapporte l'actualité de.

Lors du passage au plus près le 8 juin, la Parker Solar Probe a égalé ses propres records. La sonde s'est approchée à environ 6,1 millions de kilomètres de la surface de l'étoile, soit moins de 5 % de la distance entre la Terre et le Soleil. Sous l'influence de la gravité solaire, l'appareil a atteint une vitesse de près de 692 000 km/h. À cette vitesse, il serait possible de parcourir la distance entre la Terre et la Lune en moins de 40 minutes.

Cette mission est importante car elle coïncide avec le maximum solaire, le point culminant du cycle d'activité de 11 ans du Soleil. Directement à l'intérieur de la couronne solaire, la Parker Solar Probe a collecté des données cruciales sur l'origine du vent solaire, la structure des champs magnétiques et les mécanismes de la météo spatiale. Bien que le bouclier thermique en composite de carbone de 11,4 cm d'épaisseur ait atteint 926°C, l'électronique embarquée est restée à une température sûre.

Du 17 au 30 juin, les principales données scientifiques collectées lors du transit à travers la couronne solaire seront transmises à la Terre. Ces informations aideront les scientifiques à mieux comprendre les processus solaires et à améliorer la précision des prévisions de météo spatiale, essentielles pour les satellites, les systèmes de communication et les réseaux électriques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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