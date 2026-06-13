Transformer Snapdragon et Helios 18 : Acer au Computex 2026

La société taïwanaise Acer a présenté ses nouveaux produits au Computex 2026. L'une des principales attractions a été l'Acer Swift Spin 14 AI, un ordinateur portable convertible à 360 degrés avec écran tactile. L'appareil est équipé de processeurs Snapdragon X2 Elite ou Snapdragon X2 Plus et d'une unité Qualcomm Hexagon NPU offrant 80 TOPS de performance. Faisant partie de la catégorie Copilot+ PC, cet ordinateur fonctionne sous Windows 11 et est optimisé pour les scénarios d'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans ses actualités.

Pour les passionnés de jeux, l'entreprise a présenté le fleuron Predator Helios 18 AI. Sa configuration haut de gamme est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop avec 24 GB de mémoire GDDR7. L'ordinateur portable dispose d'un panneau Mini LED de 18 pouces pouvant fonctionner en deux modes : 4K (120 Hz) ou Full HD (240 Hz). L'appareil prend également en charge jusqu'à 256 GB de RAM DDR5.

Acer fait également une entrée remarquée sur le marché des consoles portables. La nouvelle console Predator Atlas 8 dispose d'un écran tactile de 8 pouces et fonctionne sur la plateforme Intel Arc G3 Extreme. L'appareil est capable de générer des images par IA grâce à la technologie Intel XeSS 3. La console est équipée de 24 GB de RAM et d'un SSD de 1 TB, pour un poids de 810 grammes.

Le modèle Swift Spin 14 AI est très pratique pour le travail mobile : il ne pèse que 1,34 kg et mesure 16,5 mm d'épaisseur. Sa batterie permet jusqu'à 23 heures de lecture vidéo. Le pack inclut le stylet Acer Active Stylus 420, qui se recharge à l'intérieur du châssis. Des lunettes intelligentes et de nouveaux moniteurs 3D ont également été exposés. La commercialisation de la console Predator Atlas 8 est prévue pour octobre de cette année.