L'adaptateur Corsair GPU Power Bridge fond et endommage une GeForce RTX 4090

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L'adaptateur Corsair GPU Power Bridge fond et endommage une GeForce RTX 4090

Les connecteurs d'alimentation 12VHPWR et 12V-2x6 des cartes graphiques continuent de fondre, non seulement avec les câbles standard, mais aussi avec des adaptateurs spéciaux conçus pour éviter de tels problèmes. Un utilisateur Reddit nommé Dry-Relationship5158 a signalé un incident avec un adaptateur Corsair GPU Power Bridge. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le Corsair GPU Power Bridge est un adaptateur coudé à 180 degrés destiné aux cartes graphiques prenant en charge la norme PCIe 5.0. Le fabricant affirmait que ce dispositif réduirait la contrainte mécanique sur le connecteur de la carte graphique et offrirait une haute résistance thermique. L'appareil est conçu pour supporter jusqu'à 55 A et des températures élevées.

Selon le propriétaire du système, le problème est survenu dès le lancement d'un jeu : l'ordinateur s'est figé et a redémarré automatiquement. Lors du démontage, il a été constaté que la rangée supérieure des contacts de l'adaptateur avait fondu, endommageant également le connecteur d'alimentation de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition.

La situation est compliquée par le fait que la garantie de l'adaptateur Corsair a expiré, mais la RTX 4090 est toujours sous garantie officielle. Actuellement, le support Nvidia a accepté la carte graphique pour diagnostic, mais aucune décision finale concernant la réparation ou le remplacement n'a encore été prise.

Pour rappel, le prix du Corsair GPU Power Bridge en Europe est d'environ 25 euros. Auparavant, un incident similaire s'était produit avec le coûteux câble d'alimentation Asus ROG Equalizer, qui a également fondu au lieu de protéger la carte graphique.

CorsairNvidiaGeForce RTX 4090GPUTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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