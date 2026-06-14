Meta contraint de céder la startup Manus pour 2 milliards de dollars suite aux exigences de Pékin

La Meta Corporation a entamé le processus d'annulation de l'acquisition de la startup d'IA Manus pour 2 milliards de dollars, afin de se conformer aux exigences du gouvernement chinois invoquant des raisons de sécurité nationale. Cette décision souligne la position ferme de Pékin sur le maintien du contrôle des technologies stratégiques et a modifié le destin de l'un des accords majeurs du marché technologique mondial, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Bloomberg, Meta a déjà rompu ses liens opérationnels avec Manus et a cessé tout échange de données. Les employés ont été privés de l'accès aux outils Manus pour les projets internes. Ces mesures sont considérées comme les actions les plus concrètes pour se conformer à l'ordre de désinvestissement émis par Pékin il y a deux mois.

La lutte de Pékin pour la souveraineté technologique

La startup Manus est connue pour ses systèmes d'IA agentique et a été initialement fondée en Chine sous le nom de Butterfly Effect. Bien que la startup ait par la suite transféré son personnel à Singapour et conclu un accord de 2 milliards de dollars avec Meta en décembre, les régulateurs chinois ont jugé la transaction contraire aux règles sur l'exportation de technologies et les investissements étrangers.

La complexité de la situation réside dans le fait que le gouvernement chinois a non seulement bloqué cet accord, mais a également renforcé les restrictions de voyage pour les chercheurs et les dirigeants du secteur privé. Les experts du secteur doivent désormais obtenir une autorisation gouvernementale spéciale avant de voyager à l'étranger. De telles mesures témoignent de l'intention de Pékin de garder un contrôle total sur le secteur stratégiquement important de l'IA.

Plans futurs et questions d'investissement

Les fondateurs de Manus négocient actuellement la levée d'environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs externes pour quitter Meta et restaurer leur indépendance. Le plan prévoit que la startup soit réorganisée sous forme de coentreprise chinoise et puisse potentiellement lancer une introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Hong Kong à l'avenir. De nombreuses startups chinoises d'IA, comme MiniMax et Zhipu, ont choisi cette voie cette année.

Selon le WSJ, les réactions des investisseurs dans ce processus sont diverses :

Le fonds de capital-risque Benchmark, basé en Californie, a déjà accepté les fonds issus de l'accord ;

Les investisseurs asiatiques tels que Tencent, HSG et ZhenFund ont exprimé leur volonté de coopérer au processus d'annulation de l'accord ;

Des politiciens comme le sénateur américain John Cornyn remettent en question la pertinence, du point de vue de la sécurité, du flux de capitaux américains vers des entreprises liées à la Chine.

Meta et Manus se sont pour l'instant abstenus de tout commentaire officiel sur cette situation. Cependant, malgré la rupture des liens avec Meta, Manus continue de développer ses produits. La startup a récemment annoncé de nouvelles intégrations avec les plateformes Similarweb et Shopify. Cet événement prouve une fois de plus à quel point il est complexe et risqué pour les géants mondiaux de la technologie d'acquérir des actifs liés à la Chine.