Sonos présente une nouvelle enceinte hybride : Pratique pour le bureau et les voyages

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Sonos présente une nouvelle enceinte hybride : Pratique pour le bureau et les voyages

Sonos, nom incontournable dans le monde de la technologie audio, a présenté le nouveau modèle Sonos Play après une longue pause. Cet appareil se distingue par sa capacité à servir à la fois d'enceinte domestique fixe et de système acoustique portable. Selon ixbt.com, ce gadget, commercialisé en mars, est le premier nouveau produit de l'entreprise depuis plus d'un an. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

L'originalité du Sonos Play réside dans son design. Pesant 1,3 kg, l'enceinte repose sur une station d'accueil spéciale, mais il est très facile de la transporter à l'extérieur ou dans une autre pièce grâce à la poignée pratique située à l'arrière. C'est une solution idéale pour les utilisateurs fatigués des écouteurs comme les AirPods qui souhaitent rester conscients des sons environnants.

Capacités techniques et qualité sonore

L'appareil est équipé de deux tweeters inclinés, d'un woofer médium et de trois amplificateurs numériques. Deux radiateurs passifs sont également présents pour renforcer les basses en extérieur. La qualité sonore est très claire et détaillée à volume moyen, mais peut perdre en précision au volume maximal. Le Sonos Play est conçu pour un bureau ou une petite terrasse plutôt que pour sonoriser une grande pièce.

L'enceinte est protégée selon la norme IP67, ce qui signifie qu'elle résiste à la pluie et peut supporter une immersion temporaire dans l'eau. L'appareil sert également de batterie externe pour recharger un smartphone en cas d'urgence, offrant un confort supplémentaire aux amateurs d'activités en plein air.

Contrôle et évolutions logicielles

La technologie Trueplay a été améliorée sur le Sonos Play. Auparavant, il fallait déplacer son smartphone dans la pièce pour ajuster l'acoustique ; désormais, l'appareil calibre automatiquement le son grâce à ses microphones. L'enceinte intègre également les assistants vocaux Sonos Assistant et Alexa pour un contrôle sans les mains.

Cependant, l'appareil présente quelques défauts. Par exemple, les boutons en silicone sur le dessus sont de la même couleur que le boîtier, ce qui les rend difficiles à voir. Des utilisateurs ont également signalé des problèmes techniques avec l'application Sonos et une légère latence lors de la connexion à un MacBook.

En conclusion, le Sonos Play à 299 dollars est un choix judicieux pour ceux qui privilégient la compacité et la qualité. Si vous cherchez une enceinte universelle qui vous accompagne partout dans la maison et à l'extérieur, ce modèle est l'un des candidats les plus solides du marché actuel.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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