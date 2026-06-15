Huawei Mate 80 prend la tête du marché : Apple est à la traîne

Le géant technologique chinois Huawei continue de faire sensation sur le marché intérieur avec sa nouvelle gamme de flagships, les smartphones Huawei Mate 80. Selon les dernières données, ces appareils maintiennent non seulement des ventes élevées, mais améliorent leurs performances de semaine en semaine. Cette situation indique que la marque gagne un avantage sur Apple dans le segment premium. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, au début du mois de juin 2026 (à la 23e semaine de l'année), le volume total des ventes de la série Huawei Mate 80 a dépassé les 6,7 millions d'unités. Il est remarquable que malgré la fin de la phase de lancement initiale, l'intérêt des consommateurs ne faiblit pas. Au contraire, alors que 198 400 unités ont été vendues la 22e semaine, ce chiffre a atteint 211 400 unités la semaine suivante.

Part de marché et concurrence avec Apple

Actuellement, Huawei détient le leadership absolu sur le marché chinois des smartphones avec une part de 22,1 % des ventes hebdomadaires. En comparaison, son principal concurrent, Apple, occupe la deuxième place avec une part de 19,3 % sur la même période. La bataille entre les deux géants dans le segment des smartphones haut de gamme devient de plus en plus intense.

Les analystes estiment que le succès de la série Huawei Mate 80 est lié au renforcement de l'indépendance technologique de la marque. L'utilisation par l'entreprise de processeurs avancés et de solutions logicielles dans ses appareils inspire une grande confiance aux consommateurs locaux. Cela a un impact sérieux sur la position de marques mondiales comme l'iPhone sur le marché chinois.

Les records du Mate 70 devraient être battus

Pour rappel, la série précédente Huawei Mate 70 s'est vendue à plus de 10 millions d'unités tout au long de son cycle de vie. Compte tenu des taux de croissance actuels, on peut dire que le nouveau modèle Mate 80 pourrait non seulement répéter le record établi par son prédécesseur, mais le dépasser considérablement.

Les flagships Huawei ont toujours été au centre de l'intérêt des utilisateurs en Ouzbékistan également. Bien que les ventes principales soient concentrées sur le marché chinois, le succès de ce modèle influencera sans aucun doute les prix mondiaux et les tendances technologiques. Des versions mondiales de cette série devraient être présentées dans les mois à venir, ce qui intensifiera encore la concurrence.