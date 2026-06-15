Les grandes entreprises technologiques chinoises, dont ByteDance, propriétaire de TikTok, réduisent considérablement leur dépendance vis-à-vis de la société américaine NVIDIA pour le développement de systèmes d'AI. Grâce aux mesures prises par Pékin en faveur de l'indépendance technologique, une chaîne de puces et d'accélérateurs locaux se forme rapidement dans le pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Selon l'agence Reuters, ByteDance est actuellement en négociation avec la société Iluvatar CoreX, basée à Shanghai, pour l'achat de GPU. Ces puces sont conçues pour assurer le processus d'inférence des modèles d'AI. Si l'accord aboutit, Iluvatar CoreX deviendra le troisième grand fournisseur local de puces pour ByteDance, après des géants comme Huawei et Cambricon.

L'essor des fabricants locaux

Il n'y a pas que ByteDance ; d'autres leaders technologiques chinois se concentrent également sur le marché intérieur alors que les restrictions sur les technologies étrangères se renforcent. En particulier, les puces Kunlunxin développées par Baidu sont désormais utilisées avec succès dans l'infrastructure de Tencent. Cela prouve que le marché chinois des accélérateurs d'AI progresse non seulement en quantité, mais aussi en qualité.

Selon les statistiques, les fabricants de puces chinois occupent déjà près de 41 % du marché des accélérateurs de serveurs dans le pays. Cela signifie que des leaders mondiaux comme NVIDIA perdent des parts de marché dans l'une de leurs régions les plus importantes. Les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis ont contraint les entreprises chinoises à chercher des alternatives et à investir dans leurs propres développements.

Stratégie d'indépendance technologique

Le gouvernement de Pékin suit depuis longtemps une politique visant à réduire le risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers dans les secteurs stratégiques. Les puces d'AI occupent une place centrale à cet égard, car elles constituent le socle de l'économie moderne et de la sécurité. Bien que les solutions proposées par les entreprises locales soient légèrement en retrait en termes de performances par rapport aux produits NVIDIA, leur disponibilité et leur sécurité politique sont devenues des facteurs clés.

Ces processus sont également importants pour les utilisateurs et les professionnels de l'IT en Ouzbékistan. De tels changements sur le marché mondial des puces pourraient influencer les prix des gadgets et des services cloud à l'avenir, et pourraient également entraîner une diffusion plus large des technologies chinoises dans notre région. Bien que NVIDIA conserve pour l'instant son leadership, l'activité de la Chine dans cette « guerre des puces » devrait modifier l'équilibre mondial.