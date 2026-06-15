Le marché des consoles de jeux portables croît : AliExpress annonce les modèles les plus populaires

Le marché des appareils de jeux portables affiche une croissance significative au début de l'année 2026. Selon une étude menée par les analystes d'AliExpress CEI, la demande de gadgets dans cette catégorie a augmenté de 40 % par rapport à la même période l'année dernière. Cet indicateur confirme l'intérêt croissant des utilisateurs pour l'expérience de jeu mobile et l'expansion du marché des appareils compacts. C'est ce qu'indique Ixbt.com information précise.

Contre toute attente, les représentants du segment budget occupent la première place en termes de volume de ventes. En particulier, les consoles rétro de la série R36S dominent le classement des appareils les plus vendus. Ces gadgets, produits par des marques chinoises comme Boyhom, ont attiré l'attention des acheteurs par leur prix abordable et leur prise en charge de jeux classiques.

Les leaders sous Android et Linux

Les marches suivants du classement sont occupés par le modèle Retroid Pocket 6 fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Cet appareil permet de lancer non seulement des jeux mobiles modernes, mais aussi divers émulateurs en haute qualité. De plus, les consoles de la gamme Nintendo Switch — versions Lite et OLED — figurent également dans la liste, étant le seul représentant des grandes marques à entrer dans le top 3.

Selon ixbt.com, la demande est également élevée chez les utilisateurs pour les consoles Android telles qu'Ayaneo et AYN destinées à l'émulation, ainsi que pour les appareils compacts tels que Miyoo et Anbernic fonctionnant sous Linux. Ces gadgets sont devenus populaires sur la plateforme AliExpress car ils sont rarement disponibles dans les magasins locaux ou parce qu'il est beaucoup moins cher de les commander directement à l'étranger.

Sur le marché ouzbek, l'intérêt pour les consoles portables se développe également conformément aux tendances mondiales. Bien que la marque Nintendo ne dispose pas de centres de service officiels dans notre région, les appareils de jeux compacts deviennent de plus en plus populaires parmi les jeunes et les passionnés de jeux rétro. En particulier, les consoles rétro abordables sont considérées comme un cadeau idéal ou un moyen pratique de passer le temps lors de voyages.

Les experts soulignent que la croissance du marché des consoles portables est due aux facteurs suivants :

Contrairement aux jeux sur smartphone, la présence de boutons physiques et de joysticks ;

La nostalgie des anciens jeux classiques et leur renaissance sur des écrans modernes ;

Les prix abordables et les performances élevées proposés par les marques chinoises ;

L'autonomie et la compacité des appareils.

En conclusion, on peut s'attendre à ce que 2026 soit une nouvelle ère d'ascension pour le gaming portable. Les utilisateurs ne se limitent plus aux marques coûteuses, mais choisissent activement des appareils alternatifs sous divers systèmes d'exploitation correspondant à leurs besoins.