Partenariat Intel et NVIDIA : des processeurs graphiques révolutionnaires pour 2028

L'alliance inattendue entre deux géants du marché des semi-conducteurs, Intel et NVIDIA, passe à une nouvelle étape. Selon les dernières informations, les processeurs Intel équipés de cœurs graphiques NVIDIA pourraient arriver sur le marché plus tôt que prévu, dès le début de l'année 2028. Cela suscite un grand intérêt dans le monde technologique, car l'union de deux concurrents sur une seule plateforme devrait transformer radicalement les performances des ordinateurs portables et des PC compacts. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Initialement, des rumeurs suggéraient que ces produits ne sortiraient pas avant 2029. Cependant, selon l'insider technologique reconnu et ancien éditeur de DonanimHaber, Erdi Ozyag, le projet a été accéléré. Il est fort probable que la présentation officielle des nouvelles puces ait lieu lors du prestigieux salon CES en janvier 2028. Le site Ixbt.com confirme également le réalisme de ces délais.

La famille Serpent Lake et ses nouvelles capacités

Ces processeurs devraient être développés dans le cadre de la gamme Serpent Lake. Bien que les détails techniques du projet soient encore secrets, les experts analysent les raisons pour lesquelles Intel a franchi ce pas. Intel possède déjà ses propres solutions graphiques intégrées (iGPU) performantes. Cependant, le leadership de NVIDIA dans les technologies graphiques, particulièrement en IA et en Ray Tracing, aidera Intel à accroître l'attractivité de ses produits.

Les processeurs issus de ce partenariat pourraient révolutionner le segment des ordinateurs portables destinés aux gamers et aux créateurs de contenu visuel professionnel. Les utilisateurs pourront jouer à des jeux exigeants en haute qualité ou effectuer des tâches graphiques complexes sans carte graphique dédiée (discrète). Cela permettra aux appareils d'être plus compacts, plus économes en énergie et moins coûteux.

Concurrence sur le marché et objectifs stratégiques

Étant donné la grande popularité des ordinateurs portables basés sur les processeurs Intel, nous pourrions voir ces puces universelles avec graphismes NVIDIA dans les magasins dès 2028. Cela devrait être une réponse appropriée aux succès d'Apple avec ses puces série M. La collaboration Intel et NVIDIA portera la puissance graphique des appareils de l'écosystème Windows vers de nouveaux sommets.

Pour l'instant, les spécifications exactes des processeurs sont en cours de définition, car les technologies évolueront encore plusieurs fois d'ici 2028. Mais une chose est sûre : Intel souhaite consolider son leadership sur le marché en combinant son architecture de processeur avec la puissance graphique de NVIDIA. De tels partenariats définissent généralement de nouveaux standards dans le secteur et forcent les concurrents, dont AMD, à prendre de nouvelles mesures.