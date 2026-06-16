Internet haut débit dans les avions : Starlink déjà installé sur plus de 7 000 appareils

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Internet haut débit dans les avions : Starlink déjà installé sur plus de 7 000 appareils

La société Starlink, dirigée par Elon Musk, continue d'apporter des changements révolutionnaires dans le secteur de l'aviation. Selon les dernières données, 41 compagnies aériennes à travers le monde ont signé des contrats pour équiper leurs avions d'un Internet haut débit via satellite. À ce jour, le nombre total d'avions intégrés à ce programme a dépassé 7 000, portant la qualité de la communication numérique dans les airs à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la publication ixbt.com, la technologie Starlink couvre non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. La liste des partenaires comprend certains des transporteurs aériens les plus grands et les plus prestigieux au monde, tels que United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines et Air Canada. Cette tendance montre que l'accès à Internet pendant le vol ne devient plus un luxe, mais un service standard.

Le choix des géants mondiaux de l'aviation

Sur le marché américain, des leaders tels que United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines et American Airlines ont officiellement confirmé leur participation au projet. En Europe, de grands opérateurs comme IAG et Lufthansa Group ont établi un partenariat avec Elon Musk. La compagnie Emirates, très utilisée par les voyageurs ouzbeks, a également annoncé des plans ambitieux. La compagnie commencera à installer Starlink sur ses Boeing 777 à partir de novembre 2025 et vise à équiper entièrement sa flotte d'ici mi-2027.

Récemment, la compagnie israélienne EL AL a rejoint cette liste. Suite à l'annonce du partenariat avec Starlink, la compagnie promet d'offrir à ses passagers un Internet continu et à faible latence (low latency) pendant le vol. Il s'agit d'une nouvelle cruciale, en particulier pour les voyageurs travaillant ou utilisant activement les réseaux sociaux sur les vols long-courriers.

Concurrence et plans futurs

La concurrence sur le marché ne faiblit pas. Par exemple, Finnair choisit actuellement entre plusieurs fournisseurs, dont Starlink et le projet Project Kuiper (Project Leo) d'Amazon. Cela contribue à intensifier la concurrence sur le marché de l'Internet satellitaire, réduisant les prix des services et améliorant leur qualité.

Le principal avantage du système Starlink est qu'il fonctionne grâce à des satellites en orbite basse. Cela assure une communication beaucoup plus rapide et un signal plus stable que les satellites géostationnaires traditionnels. Voici la liste des compagnies aériennes les plus célèbres ayant rejoint le projet :

  • United Airlines
  • Emirates
  • Qatar Airways
  • Lufthansa Group
  • Air Canada
  • EL AL
  • Hawaiian Airlines
Selon les analystes de l'aviation, il est fort probable que ces technologies soient mises en œuvre dans les années à venir en Asie centrale, y compris dans les lignes aériennes d'Ouzbékistan. Pour l'instant, Starlink continue d'étendre sa couverture mondiale et devient le partenaire le plus fiable pour les compagnies aériennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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