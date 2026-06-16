Le Redmi Turbo 5 arrive sur le marché mondial : batterie géante et mises à jour prolongées

Redmi, la sous-marque de la corporation Xiaomi, a présenté l'un de ses smartphones les plus attendus, le Redmi Turbo 5, sur les marchés hors de Chine. L'appareil ambitionne de surpasser ses concurrents du segment milieu de gamme grâce à ses spécifications techniques, notamment une batterie d'une capacité sans précédent et un support logiciel à long terme. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la version internationale du smartphone (initialement sur le marché indien) est presque identique à la version chinoise. L'atout majeur de l'appareil est sa batterie massive de 7540 mAh. Une telle source d'énergie permet aux utilisateurs plusieurs jours d'utilisation intensive. De plus, elle prend en charge la charge rapide 100 W et la charge inversée filaire 27 W.

Écran et performances

Le modèle Redmi Turbo 5 est équipé d'un écran plat AMOLED de 6,59 pouces offrant une résolution 1,5K. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz et la luminosité maximale atteint un niveau record de 3500 nits. Cela garantit une image claire même sous un soleil éclatant. L'appareil intègre un processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra, assurant des performances élevées.

Pour éviter la surchauffe du smartphone, un système de refroidissement par chambre à vapeur 3D Ice Loop d'une surface de 5300 mm2 a été implémenté. Il s'agit d'une nouveauté cruciale, particulièrement pour les utilisateurs jouant à des jeux lourds ou effectuant des tâches graphiques complexes. Côté caméra, Redmi n'a pas fait de compromis : le module principal dispose d'un capteur Sony IMX882 de 50 mégapixels, accompagné d'un objectif grand-angle de 8 mégapixels. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 20 mégapixels est prévue.

Logiciel et niveau de protection

4 ans de mises à jour majeures du système d'exploitation ;

6 ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau modèle fonctionne sous le système d'exploitation HyperOS 3 basé sur Android 16. Xiaomi promet un support à long terme pour ce modèle :

De plus, le Redmi Turbo 5 se distingue par sa résistance aux conditions extrêmes. Son boîtier est protégé selon les normes IP66, IP68, IP69 et IP69K. Cela signifie que le smartphone ne craint pas seulement l'immersion dans l'eau, mais aussi les jets d'eau chaude à haute pression. Actuellement, la version 8/256 GB est estimée à environ 380 dollars, et le modèle 12/256 GB à environ 410 dollars. L'arrivée de ce modèle sur le marché ouzbek est attendue dans les prochains mois.