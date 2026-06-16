OneXPlayer X2 Mini Pro : le PC portable le plus puissant avec puce AMD Ryzen AI Max+ dévoilé

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OneXPlayer X2 Mini Pro : le PC portable le plus puissant avec puce AMD Ryzen AI Max+ dévoilé

Le marché des consoles de jeux portables franchit une nouvelle étape. One Netbook a officiellement annoncé son prochain fleuron, le PC portable de jeu OneXPlayer X2 Mini Pro. Ce gadget est capable de surpasser non seulement ses concurrents, mais aussi de nombreux ordinateurs portables modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La particularité principale de l'appareil réside dans son matériel interne. Selon ixbt.com, le OneXPlayer X2 Mini Pro est équipé du processeur AMD Ryzen AI Max+ 388. Cette puce combine des capacités d'AI et des performances élevées, permettant de faire tourner sans effort les jeux AAA les plus exigeants. Une campagne de crowdfunding a débuté sur la plateforme Indiegogo, avec un prix de départ fixé à 2 466 dollars US.

Écran et capacités de mémoire

Pour les gamers, la qualité visuelle est primordiale. C'est pourquoi les fabricants ont installé un écran AMOLED de 8,8 pouces. L'écran dispose d'une résolution de 1920 x 1200 pixels et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie VRR, qui assure la fluidité de l'image, est également prise en charge, évitant ainsi les saccades dans les jeux dynamiques.

En termes de mémoire, le OneXPlayer X2 Mini Pro est un véritable recordman. Le modèle de base est équipé de 48 GB de RAM LPDDR5x et d'un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Dans les configurations supérieures, la RAM peut atteindre 64 GB et le stockage permanent 2 TB. De plus, il est possible d'étendre la capacité totale jusqu'à 8 TB via des mini SSD et des cartes microSD supplémentaires.

Système de refroidissement et ergonomie

Pour maîtriser une telle puissance, un système de refroidissement spécial a été développé. L'appareil contient quatre caloducs en cuivre et deux ventilateurs tournant à 5 400 tr/min. Lors de charges maximales, les utilisateurs peuvent également connecter le système de refroidissement liquide externe Frost Bay. Il s'agit d'une solution technologique rare dans le monde des appareils portables.

  • Commandes : manettes amovibles avec capteurs à effet Hall ;
  • Batterie : capacité de 85 Wh, remplaçable pendant le jeu ;
  • Ports : USB 4, USB 3.2 (Type-C et Type-A) ainsi qu'une prise jack pour casque ;
  • Poids : 719 grammes sans batterie.
Pour les passionnés de technologie, cet appareil reste dans le segment premium en raison de son prix élevé. Cependant, ses capacités montrent à quoi ressemblera l'avenir du gaming mobile. La livraison pour les clients ayant commandé est prévue pour la fin juillet 2026. Ce délai est jugé nécessaire pour l'optimisation complète de la technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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