L'immensité de l'univers et les lois de la physique : pourquoi les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre

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L'immensité de l'univers et les lois de la physique : pourquoi les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre

Récemment, avec la publication de documents classifiés par le gouvernement américain et les nouveaux projets de Steven Spielberg sur les extraterrestres, les débats sur la visite de créatures surnaturelles sur Terre ont repris de plus belle. Des sondages menés aux États-Unis et en Australie montrent que près d'un tiers de la population croit que des extraterrestres visitent notre planète. Cependant, les lois de la physique moderne et l'échelle immense de l'univers rendent de telles visites presque impossibles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, le premier et le principal obstacle à de tels voyages est la distance. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, se trouve à environ 40 billions de kilomètres de la Terre. Il faudrait 4,3 ans pour parcourir cette distance à la vitesse de la lumière. L'engin le plus rapide créé par l'humanité, la sonde Parker Solar Probe, se déplace à seulement 191 km/s, ce qui ne représente que 0,064 % de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il faudrait 6 650 ans pour atteindre l'étoile voisine la plus proche.

Le problème du temps et de l'énergie

Même si la possibilité de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière apparaissait, la théorie de la relativité d'Albert Einstein entrerait en jeu. À mesure que la vitesse augmente, le passage du temps ralentit. Par exemple, après avoir passé un an sur la Station spatiale internationale, l'astronaute de la NASA Scott Kelly s'est avéré être quelques millisecondes plus « jeune » que son jumeau sur Terre. Aux distances interstellaires, cet effet devient si prononcé que lorsqu'un équipage reviendrait de l'espace, la vie sur Terre aurait pu changer pendant des centaines d'années.

La prochaine limitation sérieuse concerne l'énergie. Selon les lois de la physique, plus un objet s'approche de la vitesse de la lumière, plus sa masse augmente, et une quantité infinie d'énergie est requise pour l'accélérer davantage. Actuellement, aucune source d'énergie à la disposition de l'humanité n'est capable de propulser un vaisseau d'une telle ampleur.

L'univers lui-même est un environnement dangereux pour les voyageurs. Bien que l'espace soit considéré comme un vide, il contient des particules de gaz et de poussière. Pour un vaisseau se déplaçant à des vitesses ultra-élevées, même un seul atome d'hydrogène peut devenir une source de radiation puissante, capable de détruire le vaisseau et son équipage.

Bien qu'il existe théoriquement des modèles de déplacement supraluminiques comme le moteur d'Alcubierre, ils ne sont pour l'instant que des calculs mathématiques sur papier. En pratique, même si des extraterrestres existaient, ils devraient contourner complètement les lois de la physique pour atteindre la Terre, ce qui est impossible selon les connaissances scientifiques actuelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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