Amazfit Cheetah 2 Ultra : montre connectée pour terrains montagneux et ultramarathons

·34·Technologie
Amazfit Cheetah 2 Ultra : montre connectée pour terrains montagneux et ultramarathons

La marque Amazfit, bien établie sur le marché des appareils connectés, a présenté son nouveau fleuron : le modèle Cheetah 2 Ultra. Ce gadget n'est pas un simple accessoire quotidien, mais un outil spécialisé conçu pour les athlètes professionnels pratiquant la course en terrain montagneux complexe et les ultramarathons extrêmes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle a fait ses débuts sur le marché mondial en mai et arrive désormais sur les marchés de la région CEI. La particularité principale de l'appareil réside dans sa conception résistante aux variations de pression en haute altitude, aux conditions climatiques imprévisibles et aux efforts physiques prolongés.

Boîtier robuste et écran avancé

Le boîtier de l'Amazfit Cheetah 2 Ultra est fabriqué en titane de grade 5, assurant à la fois légèreté (seulement 52 grammes) et une robustesse exceptionnelle. L'écran de l'appareil est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. L'écran AMOLED de 1,5 pouce offre une luminosité record allant jusqu'à 3000 nits, permettant une lecture aisée des données même sous un soleil direct.

Techniquement, la montre est équipée d'une batterie d'une capacité de 780 mAh. Selon le fabricant, l'appareil peut tenir jusqu'à 30 jours en mode utilisation normale et jusqu'à 60 heures avec le système GPS activé en permanence. Cet indicateur est crucial pour les participants à des marathons s'étalant sur plusieurs jours.

Larges possibilités pour les sportifs

Le logiciel de la montre inclut plus de 180 modes sportifs. Le mode trail running est particulièrement notable : le système calcule la charge réelle imposée à l'organisme en tenant compte non seulement de la distance, mais aussi de l'inclinaison et du niveau de résistance du terrain.

  • GPS précis prenant en charge six systèmes satellitaires ;
  • Capteurs de fréquence cardiaque, de taux d'oxygène dans le sang et de température corporelle ;
  • 64 GB de mémoire interne (pour la musique et les cartes) ;
  • Boîtier totalement protégé contre l'eau et la poussière.
Ce gadget pourrait également intéresser les passionnés de sport ouzbeks, car les marathons en zone montagneuse sont devenus populaires dans le pays ces dernières années. Des appareils comme la Cheetah 2 Ultra aident l'athlète à surveiller sa santé et à ne pas s'égarer dans des conditions aussi complexes.

Actuellement, cette montre connectée est commercialisée sur les marchés régionaux à des prix tournant autour de 515-520 USD. Grâce à sa durabilité et sa fonctionnalité, elle peut constituer une alternative crédible à des concurrents plus onéreux tels que Garmin et Apple Watch Ultra.

AmazfitCheetah 2 UltraMontre ConnectéeTechnologieSport
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

DeepL acquiert la startup Mixhalo : une nouvelle ère pour la traduction en directDeepL acquiert la startup Mixhalo : une nouvelle ère pour la traduction en directAujourd'hui, 14:59Google lance une nouvelle enceinte connectée avec l'IA Gemini après six ans de pauseGoogle lance une nouvelle enceinte connectée avec l'IA Gemini après six ans de pauseAujourd'hui, 14:58Un fonds de pension canadien investit 741 millions de dollars dans l'infrastructure AI en IndeUn fonds de pension canadien investit 741 millions de dollars dans l'infrastructure AI en IndeAujourd'hui, 14:57Limiter les erreurs de l'IA : Pramaana Labs lève 27 millions de dollarsLimiter les erreurs de l'IA : Pramaana Labs lève 27 millions de dollarsAujourd'hui, 14:27La Russie durcit les règles d'autorisation via Gmail et Apple IDLa Russie durcit les règles d'autorisation via Gmail et Apple IDAujourd'hui, 14:27Le vaisseau Cargo Dragon de SpaceX revient de l'ISS avec des cargaisons précieusesLe vaisseau Cargo Dragon de SpaceX revient de l'ISS avec des cargaisons précieusesAujourd'hui, 14:26
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5