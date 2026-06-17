Amazfit Cheetah 2 Ultra : montre connectée pour terrains montagneux et ultramarathons

La marque Amazfit, bien établie sur le marché des appareils connectés, a présenté son nouveau fleuron : le modèle Cheetah 2 Ultra. Ce gadget n'est pas un simple accessoire quotidien, mais un outil spécialisé conçu pour les athlètes professionnels pratiquant la course en terrain montagneux complexe et les ultramarathons extrêmes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle a fait ses débuts sur le marché mondial en mai et arrive désormais sur les marchés de la région CEI. La particularité principale de l'appareil réside dans sa conception résistante aux variations de pression en haute altitude, aux conditions climatiques imprévisibles et aux efforts physiques prolongés.

Boîtier robuste et écran avancé

Le boîtier de l'Amazfit Cheetah 2 Ultra est fabriqué en titane de grade 5, assurant à la fois légèreté (seulement 52 grammes) et une robustesse exceptionnelle. L'écran de l'appareil est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. L'écran AMOLED de 1,5 pouce offre une luminosité record allant jusqu'à 3000 nits, permettant une lecture aisée des données même sous un soleil direct.

Techniquement, la montre est équipée d'une batterie d'une capacité de 780 mAh. Selon le fabricant, l'appareil peut tenir jusqu'à 30 jours en mode utilisation normale et jusqu'à 60 heures avec le système GPS activé en permanence. Cet indicateur est crucial pour les participants à des marathons s'étalant sur plusieurs jours.

Larges possibilités pour les sportifs

Le logiciel de la montre inclut plus de 180 modes sportifs. Le mode trail running est particulièrement notable : le système calcule la charge réelle imposée à l'organisme en tenant compte non seulement de la distance, mais aussi de l'inclinaison et du niveau de résistance du terrain.

GPS précis prenant en charge six systèmes satellitaires ;

Capteurs de fréquence cardiaque, de taux d'oxygène dans le sang et de température corporelle ;

64 GB de mémoire interne (pour la musique et les cartes) ;

Boîtier totalement protégé contre l'eau et la poussière.

Ce gadget pourrait également intéresser les passionnés de sport ouzbeks, car les marathons en zone montagneuse sont devenus populaires dans le pays ces dernières années. Des appareils comme la Cheetah 2 Ultra aident l'athlète à surveiller sa santé et à ne pas s'égarer dans des conditions aussi complexes.

Actuellement, cette montre connectée est commercialisée sur les marchés régionaux à des prix tournant autour de 515-520 USD. Grâce à sa durabilité et sa fonctionnalité, elle peut constituer une alternative crédible à des concurrents plus onéreux tels que Garmin et Apple Watch Ultra.