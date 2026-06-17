Le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie a approuvé un nouveau projet de loi visant à lutter contre la cybercriminalité. Ce document introduit le concept de carte SIM « enfants » dans le secteur des communications et établit une procédure d'enregistrement distincte. Cette mesure a été élaborée afin de protéger la jeune génération contre les contenus dangereux sur Internet et les fraudes financières. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la nouvelle loi, les parents ou tuteurs ayant enregistré la carte SIM peuvent informer l'opérateur de communications que le numéro est utilisé par un enfant. Après une telle notification, le numéro de téléphone est officiellement transféré dans la catégorie « enfants ». Cela permet aux opérateurs d'appliquer des filtres de sécurité spécifiques pour cet abonné.

Mesures de sécurité et restrictions

Le document précise que le gouvernement russe définira les règles exactes de prestation de services pour les cartes SIM « enfants ». Parmi les changements attendus figurent la restriction de l'accès aux sites web jugés nocifs pour les enfants, l'interdiction automatique des abonnements payants ainsi que l'établissement de limites pour les appels et les SMS.

Selon les experts, la mise en œuvre d'un tel système aidera les parents à surveiller à distance l'activité de leurs enfants dans le monde numérique et à éviter les dépenses imprévues. L'actualité de cette loi est renforcée par l'augmentation récente des cas où des mineurs sont attirés vers des services payants via divers jeux ou réseaux sociaux.

D'après ixbt.com, cette initiative prévoit non seulement des restrictions techniques, mais aussi la protection des données personnelles des enfants. On s'attend à ce que les appels spam publicitaires et les liens suspects envoyés aux cartes SIM enregistrées comme numéros d'enfants soient strictement contrôlés.

Alors que la question de la sécurité numérique est également à l'ordre du jour en Ouzbékistan, de telles expériences dans les pays voisins pourraient constituer un modèle intéressant pour les experts et les législateurs locaux. Pour l'instant, les opérateurs de communications de notre pays proposent diverses applications de contrôle parental, mais un statut spécial de carte SIM au niveau législatif n'a pas encore été instauré.

Une fois la nouvelle réglementation entrée en vigueur, les opérateurs de communications russes devront revoir leurs forfaits tarifaires et intégrer des solutions techniques spécifiques destinées aux enfants. Cela entraînera la formation d'un nouveau segment sur le marché des télécommunications.