Rollme Hero D5 : une montre connectée abordable avec GPS et navigation hors ligne présentée

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Rollme Hero D5 : une montre connectée abordable avec GPS et navigation hors ligne présentée

La marque Rollme, qui gagne du terrain sur le marché des appareils intelligents, a dévoilé son nouveau modèle Hero D5. Ce gadget attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par son prix abordable, mais aussi par des capacités techniques typiques des flagships coûteux, notamment son système de navigation autonome. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, le modèle Rollme Hero D5 est commercialisé à un prix d'environ 70 dollars. La principale particularité de l'appareil réside dans son système de navigation : la montre dispose d'un module GPS double bande capable de fonctionner avec six systèmes de satellites. Plus important encore, les utilisateurs peuvent utiliser des cartes hors ligne sans connexion Internet, ce qui est très utile pour les voyageurs et les amateurs de sports extrêmes.

Capacités de l'écran et boîtier robuste

La montre est équipée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 × 466 pixels. L'écran est protégé contre les dommages externes par un verre Panda Glass. Le boîtier de l'appareil est fabriqué en alliage de zinc et en plastique, se distinguant par un design bicolore. Pour faciliter le contrôle, trois boutons physiques sont placés sur le côté du boîtier.

La Rollme Hero D5 impressionne non seulement par son apparence, mais aussi par ses capacités internes. L'appareil fonctionne sur la base de la puce ATS3085S et se connecte au smartphone via la technologie Bluetooth 5.3. De plus, la montre permet de passer des appels grâce à un haut-parleur intégré.

Fonctions de santé et de sport

Pour le suivi de la santé, le capteur VC30F HRS a été installé dans l'appareil. Il surveille les indicateurs suivants :
  • Mesure continue de la fréquence cardiaque (pouls) ;
  • Contrôle du taux d'oxygène dans le sang (SpO2) ;
  • Analyse de la qualité et de la durée du sommeil ;
  • Comptage de l'activité physique quotidienne.

Plus de 170 modes d'entraînement sont proposés pour les sportifs. Le gadget dispose également d'un altimètre, d'un baromètre et d'une boussole électronique. Le système d'étanchéité de niveau 5 ATM permet de nager et de plonger en eaux peu profondes avec la montre.

Un autre point fort de l'appareil est son autonomie. Une batterie d'une capacité de 600 mAh assure un fonctionnement autonome prolongé et se recharge via un chargeur magnétique. Étant donné que les modèles dotés d'une navigation hors ligne et d'une batterie d'une telle capacité sont rares dans cette gamme de prix, la Hero D5 devrait créer une forte concurrence dans son segment.

RollmeHero D5Montre ConnectéeTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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