Oppo Reno 15A présenté : batterie de 7000 mAh et protection IP69

La société Oppo, bien établie sur le marché des smartphones, a dévoilé son nouveau modèle Reno 15A sans annonce fracassante. Cet appareil se distingue nettement parmi les représentants du segment moyen par sa capacité de batterie inhabituelle et sa résistance aux conditions extrêmes. Selon ixbt.com, le nouveau smartphone est une version améliorée du modèle Reno 15F présenté en début d'année. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le principal avantage de l'appareil est sa source d'énergie. Les ingénieurs ont réussi à intégrer une batterie massive de 7000 mAh dans le boîtier. Ce chiffre est un niveau record pour les smartphones modernes et garantit à l'utilisateur plusieurs jours d'autonomie. De plus, la technologie de charge rapide de 80 W permet de recharger une batterie d'une telle capacité en peu de temps.

Écran et performances

L'Oppo Reno 15A est équipé d'un écran AMOLED de 6,6 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran en résolution Full HD+ atteint une luminosité allant jusqu'à 1400 nits, ce qui permet une visibilité claire même en plein soleil. La surface de l'écran est protégée par un verre AGC Dragontrail STAR D+, et le scanner d'empreintes digitales est placé directement sous l'écran.

Le processeur Snapdragon 6 Gen 1 est responsable des performances du smartphone. L'appareil est doté de RAM LPDDR4X et d'un stockage interne au standard UFS 3.1. Cette combinaison offre une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes et les jeux. De plus, les utilisateurs peuvent étendre la capacité de stockage via une carte microSD.

Caméra et protection extrême

Les capacités de la caméra n'ont pas été négligées. Le bloc principal se compose de trois modules :

un capteur principal de 50 mégapixels (avec système de stabilisation optique OIS) ;

un objectif grand-angle de 8 mégapixels ;

un module macro de 2 mégapixels.

Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale haute résolution de 50 mégapixels a été installée, permettant de créer du contenu de qualité pour les réseaux sociaux.

Il convient de noter séparément que le boîtier de l'Oppo Reno 15A est protégé selon les normes IP66, IP68 et même IP69. Cela signifie que le smartphone ne craint pas seulement l'immersion dans l'eau, mais aussi les jets d'eau chaude à haute pression. Pour le logiciel, l'interface ColorOS 16 basée sur Android 16 a été choisie. Le prix de départ de l'appareil sur le marché japonais est d'environ 400 dollars. Il n'y a pas encore d'informations officielles concernant son arrivée sur le marché ouzbek, mais étant donné que la série Reno a ses fans dans notre pays, son apparition est probable.