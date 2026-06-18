Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Galaxy Z Fold7 : les fonctions flagship arrivent sur le smartphone pliable

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé le déploiement de la version stable du système d'exploitation One UI 8.5 pour son dernier flagship pliable, le Galaxy Z Fold7. Cette mise à jour est actuellement disponible pour les utilisateurs des régions Inde et Europe, apportant une série d'améliorations intelligentes et systémiques. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à harmoniser le niveau fonctionnel des différents segments d'appareils de son écosystème. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon les informations fournies par l'insider reconnu Tarun Vats, le firmware numéro F966BXXUABZF1 est basé sur la plateforme Android 16. Le pack de mise à jour pèse environ 932 MB et inclut le patch de sécurité du 5 juin 2026, portant la protection des données personnelles des utilisateurs à un nouveau niveau.

Intelligence artificielle et gestion des notifications

Les principales nouveautés de la version One UI 8.5 avaient précédemment fait leur début sur les flagships Galaxy S26. Désormais, ces fonctions sont également proposées aux propriétaires du Galaxy Z Fold7. Les points les plus notables de la mise à jour sont les suivants :

Priorisation du tri des notifications ;

Résumé automatique du contenu des messages entrants ;

Fonction d'analyse du contenu de divers fichiers et génération de résumés courts directement dans le système.

Ces capacités servent particulièrement à accroître la productivité sur des appareils à grand écran comme le Galaxy Z Fold7. Les utilisateurs pourront désormais saisir l'essentiel d'un document sans avoir à l'ouvrir entièrement.

Fait intéressant, bien que Samsung ait ouvert ces nouvelles fonctions pour les modèles Galaxy S25, les utilisateurs du Galaxy S24 ont été privés de ces possibilités lors de la dernière mise à jour. Cela suggère que l'entreprise réserve ses fonctions AI les plus récentes principalement aux deux dernières générations de flagships.

Cette mise à jour devrait également être disponible pour les utilisateurs ouzbeks dans les prochains jours. Généralement, les firmwares sortis pour la région Europe atteignent rapidement les appareils du marché d'Asie centrale. Pour vérifier la mise à jour, il est recommandé d'aller dans la section « Mise à jour logicielle » des paramètres du smartphone.

Il convient de noter que l'insider Tarun Vats avait précédemment prédit avec précision les dates de sortie de la version bêta de One UI 8.0 ainsi que les moments de présentation des modèles Galaxy S24 et Galaxy S25. Ses prochaines informations indiquent une nouvelle étape du développement logiciel pour les utilisateurs de Samsung.