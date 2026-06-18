Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Galaxy Z Fold7 : les fonctions flagship arrivent sur le smartphone pliable

·29·Technologie
Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Galaxy Z Fold7 : les fonctions flagship arrivent sur le smartphone pliable

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé le déploiement de la version stable du système d'exploitation One UI 8.5 pour son dernier flagship pliable, le Galaxy Z Fold7. Cette mise à jour est actuellement disponible pour les utilisateurs des régions Inde et Europe, apportant une série d'améliorations intelligentes et systémiques. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à harmoniser le niveau fonctionnel des différents segments d'appareils de son écosystème. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon les informations fournies par l'insider reconnu Tarun Vats, le firmware numéro F966BXXUABZF1 est basé sur la plateforme Android 16. Le pack de mise à jour pèse environ 932 MB et inclut le patch de sécurité du 5 juin 2026, portant la protection des données personnelles des utilisateurs à un nouveau niveau.

Intelligence artificielle et gestion des notifications

Les principales nouveautés de la version One UI 8.5 avaient précédemment fait leur début sur les flagships Galaxy S26. Désormais, ces fonctions sont également proposées aux propriétaires du Galaxy Z Fold7. Les points les plus notables de la mise à jour sont les suivants :

  • Priorisation du tri des notifications ;
  • Résumé automatique du contenu des messages entrants ;
  • Fonction d'analyse du contenu de divers fichiers et génération de résumés courts directement dans le système.
Ces capacités servent particulièrement à accroître la productivité sur des appareils à grand écran comme le Galaxy Z Fold7. Les utilisateurs pourront désormais saisir l'essentiel d'un document sans avoir à l'ouvrir entièrement.

Fait intéressant, bien que Samsung ait ouvert ces nouvelles fonctions pour les modèles Galaxy S25, les utilisateurs du Galaxy S24 ont été privés de ces possibilités lors de la dernière mise à jour. Cela suggère que l'entreprise réserve ses fonctions AI les plus récentes principalement aux deux dernières générations de flagships.

Cette mise à jour devrait également être disponible pour les utilisateurs ouzbeks dans les prochains jours. Généralement, les firmwares sortis pour la région Europe atteignent rapidement les appareils du marché d'Asie centrale. Pour vérifier la mise à jour, il est recommandé d'aller dans la section « Mise à jour logicielle » des paramètres du smartphone.

Il convient de noter que l'insider Tarun Vats avait précédemment prédit avec précision les dates de sortie de la version bêta de One UI 8.0 ainsi que les moments de présentation des modèles Galaxy S24 et Galaxy S25. Ses prochaines informations indiquent une nouvelle étape du développement logiciel pour les utilisateurs de Samsung.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Technologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollarsSanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollarsAujourd'hui, 09:55Rostex présente le nouveau drone Supercam S180 capable de manœuvres aériennesRostex présente le nouveau drone Supercam S180 capable de manœuvres aériennesAujourd'hui, 08:52Oppo Reno 15A présenté : batterie de 7000 mAh et protection IP69Oppo Reno 15A présenté : batterie de 7000 mAh et protection IP69Aujourd'hui, 08:50« Club fermé » de l'IA : les États-Unis et l'Union européenne forment une nouvelle alliance« Club fermé » de l'IA : les États-Unis et l'Union européenne forment une nouvelle allianceAujourd'hui, 08:28Google teste un nouveau système reCAPTCHA : des gestes manuels désormais requisGoogle teste un nouveau système reCAPTCHA : des gestes manuels désormais requisAujourd'hui, 08:22L'entreprise d'Elon Musk lance la nouvelle génération de foreuse Prufrock MB2L'entreprise d'Elon Musk lance la nouvelle génération de foreuse Prufrock MB2Aujourd'hui, 07:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti