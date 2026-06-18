Chute brutale du prix de l'iPhone 17 Pro en Russie : le flagship continue de baisser

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Chute brutale du prix de l'iPhone 17 Pro en Russie : le flagship continue de baisser

L'iPhone 17 Pro, le smartphone flagship d'Apple présenté l'année dernière, continue de baisser considérablement de prix sur le marché de détail russe. Depuis le lancement des ventes, le prix de l'appareil a atteint un minimum record, créant ainsi une opportunité intéressante pour les utilisateurs prévoyant d'acquérir le nouveau modèle. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de la publication Hi-Tech Mail, à la mi-juin, le modèle iPhone 17 Pro avec 256 GB de stockage interne peut être trouvé en moyenne à 82,5 mille roubles dans les points de vente. Sur les grandes marketplaces, les prix débutent à 85,5 mille roubles. À titre de comparaison, en mai de cette année, l'appareil était vendu environ 4 mille roubles plus cher. Cela confirme que le prix du flagship est entré dans une tendance à la baisse stable.

Au cours du dernier mois, le prix du smartphone a baissé d'environ 5 %, et de plus de 10 % au cours du dernier semestre. En analysant la dynamique des prix, la baisse la plus importante a été observée durant les premiers mois suivant le lancement. Par exemple, alors que l'iPhone 17 Pro était vendu à partir de 165 mille roubles en septembre 2025, son prix s'est stabilisé autour de 92–95 mille roubles en janvier 2026.

Spécifications techniques et nouveautés

Le modèle iPhone 17 Pro se distingue des générations précédentes non seulement par son design, mais aussi par ses caractéristiques techniques. L'appareil est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, affichant des performances élevées en termes de précision et de luminosité d'image. Le cœur du smartphone est la puce Apple A19 Pro à haute performance.

L'une des caractéristiques principales de ce modèle est son apparence et sa structure. L'iPhone 17 Pro dispose d'un boîtier entièrement en aluminium et d'un bloc caméra mis à jour. De plus, les ingénieurs d'Apple ont introduit un nouveau système de refroidissement basé sur une chambre à vapeur. Cette solution permet d'éliminer les problèmes de surchauffe du smartphone lors de jeux intensifs et de tâches complexes.

Le système de caméra a également été considérablement amélioré, offrant les capacités suivantes :

  • Module caméra principal triple de 48 mégapixels ;
  • Téléobjectif amélioré avec zoom hybride 40x ;
  • Technologie de prise de vue de haute qualité en conditions de faible luminosité.
En outre, l'appareil est doté d'une batterie à capacité accrue, augmentant significativement l'autonomie. La baisse des prix sur le marché russe influence généralement indirectement les prix du marché « gris » dans les pays voisins d'Asie centrale, dont l'Ouzbékistan. Cela laisse présager une légère baisse des prix de ce modèle dans notre région prochainement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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