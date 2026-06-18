Waymo rappelle près de 4 000 robotaxis : l'autopilote ne reconnaît plus les zones de travaux

Waymo, filiale du holding Alphabet, a annoncé le rappel de près de 4 000 de ses véhicules autonomes en raison de défauts logiciels. Cette décision fait suite à la détection de comportements dangereux des robotaxis dans les zones de construction et de réparation sur les autoroutes. Actuellement, la circulation de tous les véhicules Waymo sur les voies rapides est temporairement restreinte. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, les robotaxis ont pénétré dans des sections de route fermées pour travaux dans au moins 13 cas. Six de ces incidents ont été enregistrés en avril à Phoenix, Arizona, et sept autres en mai à San Francisco, Californie. D'après TechCrunch, l'entreprise travaille activement à la résolution de ce problème.

Problèmes de sécurité et erreurs système

Les experts de Waymo ont déterminé que le logiciel du véhicule, en se concentrant excessivement sur l'évitement d'autres dangers sur l'autoroute, a ignoré les panneaux d'avertissement et les zones de chantier. Dans certains cas, les robotaxis sont entrés directement dans des zones de travaux malgré la signalisation d'interdiction.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier problème de Waymo cette année. Auparavant, l'entreprise avait rappelé ses véhicules pour les raisons suivantes :

Manœuvres incorrectes sur des routes inondées ;

Infractions au code de la route à proximité des bus scolaires ;

Collisions à basse vitesse avec des câbles et des poteaux téléphoniques ;

Confusions liées aux camions de transport de pêches.

Les représentants de l'entreprise qualifient ce rappel de « mesure volontaire et préventive ». Bien que la circulation sur les autoroutes soit suspendue, les robotaxis continuent de fonctionner dans les rues urbaines classiques. Le service peut être temporairement interrompu uniquement en cas de fortes précipitations ou de risque d'inondation.

Expansion et plans futurs

Le logiciel de Waymo fait actuellement l'objet d'un examen rigoureux de la part de la NHTSA et du National Transportation Safety Board. Un incident en janvier, où l'un des robotaxis a renversé un enfant près d'une école, a été la cause principale de ces enquêtes. Malgré cela, Alphabet souligne que sa technologie de conduite autonome est 13 fois plus sûre que la conduite humaine et réduit considérablement les accidents entraînant des blessures graves.

Waymo prévoyait d'étendre ses activités à plus de 20 villes cette année, dont Londres et Tokyo. Cependant, les récents problèmes sur les autoroutes montrent que les systèmes autonomes ne sont pas encore totalement adaptés aux conditions routières complexes. Pour des régions comme l'Ouzbékistan, où l'infrastructure routière se développe rapidement, l'introduction de telles technologies nécessitera une révision des normes de sécurité à l'avenir.