Waymo rappelle près de 4 000 robotaxis : l'autopilote ne reconnaît plus les zones de travaux

·28·Technologie
Waymo rappelle près de 4 000 robotaxis : l'autopilote ne reconnaît plus les zones de travaux

Waymo, filiale du holding Alphabet, a annoncé le rappel de près de 4 000 de ses véhicules autonomes en raison de défauts logiciels. Cette décision fait suite à la détection de comportements dangereux des robotaxis dans les zones de construction et de réparation sur les autoroutes. Actuellement, la circulation de tous les véhicules Waymo sur les voies rapides est temporairement restreinte. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, les robotaxis ont pénétré dans des sections de route fermées pour travaux dans au moins 13 cas. Six de ces incidents ont été enregistrés en avril à Phoenix, Arizona, et sept autres en mai à San Francisco, Californie. D'après TechCrunch, l'entreprise travaille activement à la résolution de ce problème.

Problèmes de sécurité et erreurs système

Les experts de Waymo ont déterminé que le logiciel du véhicule, en se concentrant excessivement sur l'évitement d'autres dangers sur l'autoroute, a ignoré les panneaux d'avertissement et les zones de chantier. Dans certains cas, les robotaxis sont entrés directement dans des zones de travaux malgré la signalisation d'interdiction.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier problème de Waymo cette année. Auparavant, l'entreprise avait rappelé ses véhicules pour les raisons suivantes :

  • Manœuvres incorrectes sur des routes inondées ;
  • Infractions au code de la route à proximité des bus scolaires ;
  • Collisions à basse vitesse avec des câbles et des poteaux téléphoniques ;
  • Confusions liées aux camions de transport de pêches.

Les représentants de l'entreprise qualifient ce rappel de « mesure volontaire et préventive ». Bien que la circulation sur les autoroutes soit suspendue, les robotaxis continuent de fonctionner dans les rues urbaines classiques. Le service peut être temporairement interrompu uniquement en cas de fortes précipitations ou de risque d'inondation.

Expansion et plans futurs

Le logiciel de Waymo fait actuellement l'objet d'un examen rigoureux de la part de la NHTSA et du National Transportation Safety Board. Un incident en janvier, où l'un des robotaxis a renversé un enfant près d'une école, a été la cause principale de ces enquêtes. Malgré cela, Alphabet souligne que sa technologie de conduite autonome est 13 fois plus sûre que la conduite humaine et réduit considérablement les accidents entraînant des blessures graves.

Waymo prévoyait d'étendre ses activités à plus de 20 villes cette année, dont Londres et Tokyo. Cependant, les récents problèmes sur les autoroutes montrent que les systèmes autonomes ne sont pas encore totalement adaptés aux conditions routières complexes. Pour des régions comme l'Ouzbékistan, où l'infrastructure routière se développe rapidement, l'introduction de telles technologies nécessitera une révision des normes de sécurité à l'avenir.

WaymoAlphabetRobotaxiAutopiloteTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Honor présente le Honor 600 Smart avec une batterie recordHonor présente le Honor 600 Smart avec une batterie recordAujourd'hui, 12:58Nouvelle expédition vers la Station spatiale internationale : l'équipage passe les examens finauxNouvelle expédition vers la Station spatiale internationale : l'équipage passe les examens finauxAujourd'hui, 12:53Production de cartes électroniques pour décodeurs TV locaux achevée en RussieProduction de cartes électroniques pour décodeurs TV locaux achevée en RussieAujourd'hui, 12:30La startup Pixi lance des personnages AR interactifs pour iMessageLa startup Pixi lance des personnages AR interactifs pour iMessageAujourd'hui, 12:23La Russie prévoit de produire ses propres distributeurs automatiques nationaux d'ici 2027La Russie prévoit de produire ses propres distributeurs automatiques nationaux d'ici 2027Aujourd'hui, 12:21Apple avertit ses clients d'une hausse des prixApple avertit ses clients d'une hausse des prixAujourd'hui, 12:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti