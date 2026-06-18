Trois jours avec une seule charge : les caractéristiques du OnePlus N6 dévoilées

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Trois jours avec une seule charge : les caractéristiques du OnePlus N6 dévoilées

La marque OnePlus, bien implantée sur le marché des smartphones, s'apprête à présenter un nouveau modèle abordable et durable : le OnePlus N6. Ce gadget devrait attirer l'attention non seulement par son prix accessible, mais aussi par sa capacité de batterie, une rareté pour les smartphones modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le modèle OnePlus N6 s'adresse principalement à un public jeune, avec un prix attendu autour de 200 dollars. Les premières données techniques sont déjà apparues dans la base de données du benchmark Geekbench. Enregistré sous le numéro de modèle CPH2955, le smartphone a obtenu 788 points au test mono-cœur et 1993 points au test multi-cœur.

Caractéristiques techniques et performances

Le nouveau smartphone fonctionne sur la plateforme MediaTek MT6835. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un processeur Dimensity 6300 ou Dimensity 6100+. Bien que ce chipset n'offre pas une puissance de niveau flagship, il est suffisant pour les tâches quotidiennes et l'utilisation des réseaux sociaux. Il est également confirmé que l'appareil sera équipé de 6 GB de RAM.

L'insider reconnu Abhishek Yadav a confirmé les informations sur le OnePlus N6, soulignant que son principal atout réside dans son système d'économie d'énergie. L'entreprise elle-même a confirmé l'installation d'une batterie d'une capacité sans précédent de 8000 mAh. Une telle réserve d'énergie permet d'utiliser le smartphone pendant au moins trois jours sans recharge avec une charge moyenne.

Durabilité à long terme et présentation

Un autre aspect important est que le fabricant met l'accent sur la durée de vie de la batterie. Il est indiqué que la batterie est garantie de conserver sa capacité sans perte significative pendant 7 ans. C'est un indicateur très élevé parmi les smartphones modernes, car les batteries commencent généralement à perdre leur puissance après 2-3 ans.

De tels appareils sont très pertinents pour le marché ouzbek. Le rapport qualité-prix, et surtout l'autonomie prolongée, pourrait être idéal pour les conducteurs interrégionaux, les voyageurs et les jeunes souhaitant rester connectés en permanence.

La première officielle du smartphone OnePlus N6 est prévue pour le 30 juin prochain en Inde. Ensuite, l'arrivée de l'appareil sur le marché mondial, y compris dans les pays d'Asie centrale, est attendue. Comme l'insider Abhishek Yadav a déjà publié des informations précises sur la gamme Xiaomi Mi 10T, la confiance en ces nouvelles est élevée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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