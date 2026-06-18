Honor présente le Honor 600 Smart avec une batterie record

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Honor présente le Honor 600 Smart avec une batterie record

Le géant technologique chinois Honor a enrichi sa gamme de modèles destinés au marché international avec le nouveau smartphone Honor 600 Smart. La principale particularité de cet appareil réside dans sa capacité de batterie sans précédent et son haut niveau de protection. Le nouveau modèle est reconnu comme le smartphone doté de la plus grande source d'énergie de l'assortiment mondial de la marque. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le modèle Honor 600 Smart est équipé d'une batterie massive de 7700 mAh. Selon le fabricant, une telle capacité permet de regarder des vidéos sans interruption pendant 28 heures ou d'atteindre jusqu'à 93 heures d'autonomie selon divers scénarios. De plus, le smartphone prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W, permettant de recharger rapidement cette batterie volumineuse.

Boîtier robuste et protection de haut niveau

Le smartphone se distingue non seulement par sa batterie, mais aussi par sa durabilité. Les ingénieurs de Honor ont conçu le boîtier de l'appareil pour qu'il puisse résister à une chute sur une surface dure depuis une hauteur de 2,5 mètres. De plus, certifié IP68 contre la poussière et l'eau, il peut rester immergé à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Techniquement, le Honor 600 Smart appartient à la catégorie des appareils de milieu de gamme. Il est équipé d'un écran IPS de 6,87 pouces avec une résolution d'image de 1592 x 720 pixels. À l'intérieur, on trouve le chipset Snapdragon 4 Gen 4 prenant en charge les réseaux 5G, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement des vitesses de communication modernes.

Côté mémoire, le smartphone dispose de 4 GB de RAM (avec possibilité d'extension via la technologie RAM Turbo) et de 128 GB de stockage interne. Selon la publication ixbt.com, la caméra principale est composée d'un capteur de 50 mégapixels, bien que les détails sur les modules supplémentaires n'aient pas encore été divulgués.

Intelligence artificielle et capacités multimédia

Conformément aux tendances actuelles, le Honor 600 Smart intègre un bouton spécial pour appeler rapidement les fonctions d'intelligence artificielle (AI). De plus, l'appareil est équipé de haut-parleurs stéréo dont le volume peut être augmenté jusqu'à 400 % via un mode spécial. Cette fonctionnalité est très utile pour regarder des vidéos ou écouter de la musique dans des environnements bruyants.

Actuellement, le nouveau modèle est apparu sur le site officiel de Honor France avec le statut « bientôt disponible ». Le smartphone sera proposé en noir et argent. Bien que le prix officiel n'ait pas encore été annoncé, on s'attend à ce qu'il suscite un grand intérêt sur les marchés où la connectivité mobile et l'autonomie sont primordiales, comme en Ouzbékistan.

HonorSmartphoneTechnologieBatterieSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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