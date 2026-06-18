Spotify lance un système de réservation de billets pour les vrais fans

Spotify, considérée comme la plus grande plateforme de streaming musical au monde, a présenté une nouvelle opportunité pour ses utilisateurs les plus fidèles. Le nouveau système, nommé « Reserved by Spotify », identifie les fans les plus passionnés d'un artiste et leur permet de réserver des billets de concert avant le début des ventes générales. Cette étape fait partie intégrante de la stratégie de la plateforme pour interagir avec les « super-fans ». C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La nouvelle fonctionnalité est initialement disponible pour les abonnés Premium de plus de 18 ans aux États-Unis. Le chanteur Role Model a été choisi comme premier partenaire du projet. Les fans intéressés par ses tournées commenceront à recevoir des notifications concernant les billets qui leur sont réservés à partir du 23 juin. Spotify a souligné que l'entreprise ne percevra aucune commission supplémentaire sur ces transactions.

Lutte contre les revendeurs de billets

L'objectif principal de ce système est de lutter contre la revente abusive et les bots, qui constituent le problème majeur du marché des billets. Actuellement, dès que les billets de concerts d'artistes populaires sont mis en vente, ils sont achetés en quelques secondes via des programmes automatisés, puis revendus plusieurs fois plus cher. Spotify vise donc à acheminer les billets non pas vers des bots, mais vers de vraies personnes qui écoutent régulièrement les chansons de l'artiste.

Selon ixbt.com, le système analyse minutieusement l'activité de l'utilisateur pour proposer des billets. Non seulement le nombre d'écoutes est pris en compte, mais aussi les partages et d'autres interactions. Plus important encore, le système ne permet pas de falsifier les statistiques à l'aide d'AI ou de bots. Le simple fait de laisser la musique tourner en arrière-plan ne suffira pas pour obtenir le statut de « super-fan ».

Géolocalisation et conditions d'utilisation

Le système Reserved prend également en compte la localisation de l'utilisateur. Les billets ne sont proposés qu'aux fans situés à proximité du lieu du concert. Si l'utilisateur répond à tous les critères, une offre spéciale apparaîtra sur la page d'accueil de son application Spotify. Il sera alors possible de consulter les dates du concert et de configurer un rappel pour l'achat du billet.

Pour l'instant, le projet ne s'applique qu'aux concerts se déroulant dans les salles de Live Nation et aux ventes effectuées via la plateforme Ticketmaster. À l'avenir, l'entreprise prévoit de s'étendre aux salles de concert plus petites et aux marchés internationaux, notamment en Europe et en Asie. Cela pourrait faciliter l'accès aux billets de concerts de stars internationales pour les utilisateurs de Spotify en Ouzbékistan.

Il convient de noter que le nombre de « super-fans » ne correspond pas toujours au nombre de places disponibles dans la salle. Par conséquent, même les auditeurs les plus actifs n'ont pas de billet garanti, bien qu'ils conservent la possibilité d'acheter avant la file d'attente générale pendant 24 heures. Cela est également bénéfique pour Spotify, car cela encourage les utilisateurs à maintenir leur abonnement payant et à passer plus de temps sur l'application.