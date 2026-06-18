Partenariat Sber et Rostelecom : le contrôle de l'interphone via enceinte connectée

Les géants technologiques russes SberDevices et Rostelecom ont signé un accord de partenariat stratégique. Dans le cadre de cet accord, la plateforme Rostelecom Klyuch sera intégrée au système Maison Intelligente de Sber. Cette nouveauté devrait porter le confort domestique des résidents d'immeubles collectifs à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Dans le cadre du projet, les utilisateurs pourront gérer l'infrastructure de leur domicile via des commandes vocales grâce aux enceintes intelligentes de Sber. Par exemple, il sera possible d'ouvrir l'interphone à distance lors de l'arrivée d'un invité ou de surveiller l'entrée par la voix. De telles solutions visent à simplifier les tâches quotidiennes et à gagner du temps.

Vidéosurveillance et sécurité via le téléviseur

Un autre aspect important du partenariat est que les images des caméras de surveillance pourront désormais être visionnées directement sur les écrans des téléviseurs produits par SberDevices. Cela permet de surveiller en temps réel la sécurité non seulement à l'intérieur du logement, mais aussi dans le hall et la cour.

Selon ixbt.com, toutes les solutions numériques sont basées sur une infrastructure sécurisée. Cela joue un rôle crucial dans la protection des données personnelles des utilisateurs et la sécurité des appareils. Le service Rostelecom Klyuch est inscrit au registre des logiciels du ministère du Développement numérique de Russie et est considéré comme un produit entièrement local.

Cette plateforme comprend plusieurs services intelligents :

Interphone intelligent et vidéosurveillance dans les halls d'entrée ;

Contrôle complexe des zones entourant la maison ;

Barrières intelligentes avec système de reconnaissance de plaques ;

Compteurs intelligents pour le suivi de la consommation des ressources.

Ce partenariat entre Sber et Rostelecom établit de nouveaux standards dans la numérisation des complexes résidentiels modernes. Étant donné l'intérêt croissant pour les technologies de Maison Intelligente sur le marché ouzbek ces dernières années, ces processus d'intégration dans les pays voisins pourraient servir de modèle pour les promoteurs et les entreprises IT locales.

Les experts soulignent que la fusion de tels écosystèmes améliore l'expérience utilisateur tout en augmentant la qualité des services communaux. À l'avenir, davantage de fonctionnalités devraient être ajoutées au système, notamment des technologies de détection préventive des risques grâce à l'AI.