Le célèbre animateur Karamo Brown présente son clone basé sur l'AI

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Le célèbre animateur Karamo Brown présente son clone basé sur l'AI

La star de l'émission « Queer Eye » sur Netflix et coach renommé Karamo Brown fait un pas audacieux dans le monde de la technologie en lançant une nouvelle application de wellness nommée Kē. La particularité de ce projet est qu'il permet aux utilisateurs de communiquer avec un clone numérique de Karamo Brown créé grâce à l'AI. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'application a été développée pendant un an et demi et englobe l'expérience personnelle de Karamo Brown — incluant le fitness, la nutrition, la méditation et l'abandon des mauvaises habitudes. Selon TechCrunch, l'application Kē crée des plans d'entraînement personnalisés en fonction de l'équipement sportif et de l'emploi du temps de l'utilisateur.

Clone numérique et développement personnel

La fonction « AI Karamo », créée en collaboration avec la startup Delphi, est l'aspect le plus attractif du projet. Cette copie numérique a été entraînée sur des centaines d'interviews, de podcasts et de vidéos de Brown, lui permettant de communiquer avec les utilisateurs en temps réel. Elle transmet même les conseils avec la propre voix de l'animateur.

Karamo Brown souligne que ses amis proches et sa sœur demandent parfois conseil à ce clone AI lorsqu'ils ne peuvent pas le joindre. Une technologie similaire a précédemment été mise en œuvre par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger via la plateforme Delphi.

L'application met l'accent non seulement sur la santé physique, mais aussi sur le bien-être mental. Elle propose des vidéos de méditation pour divers états émotionnels et une section communautaire où les utilisateurs partagent leurs expériences. De plus, le chatbot AI peut suggérer des recettes en fonction des produits disponibles chez l'utilisateur.

L'AI et les inquiétudes des célébrités

Actuellement, de nombreuses stars, dont les acteurs Matthew McConaughey et Michael Caine, licencient leurs voix en collaboration avec ElevenLabs. Cependant, cette tendance ne plaît pas à toutes les célébrités. De nombreux artistes s'opposent à l'utilisation non autorisée de leur image et de leur voix.

De plus, les experts s'inquiètent de l'attachement excessif des fans aux chatbots AI (relations parasociales). Abordant ce sujet, Brown a affirmé que l'application Kē ne remplace pas la communication humaine, mais sert plutôt d'outil encourageant les gens à demander de l'aide réelle dans la vie.

  • Plans de fitness et de nutrition individualisés ;
  • Communication en temps réel avec un conseiller AI ;
  • Méditations soutenant la santé mentale ;
  • Groupes de soutien social.
De telles applications deviennent également populaires pour les utilisateurs ouzbeks. Bien que Kē fonctionne principalement en anglais pour le moment, ses algorithmes AI représentent une nouvelle étape dans la promotion du développement personnel et d'un mode de vie sain.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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