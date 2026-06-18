Les pannes d'internet mobile dopent la demande de notifications SMS

La fréquence des problèmes liés à l'internet mobile dans les régions de Russie force les acteurs économiques à revenir aux méthodes traditionnelles de communication avec les clients. Selon les dernières données, l'intérêt pour les services de SMS marketing a considérablement augmenté chez les entrepreneurs sur fond de coupures internet. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon le journal "Kommersant", les grands opérateurs de télécommunications russes notent une augmentation brutale du flux de messages publicitaires. En particulier, la société "MegaFon" a annoncé qu'en avril de cette année, le volume de SMS publicitaires a augmenté de 37 % par rapport à la même période l'année dernière. Parallèlement, les budgets publicitaires dans ce domaine ont progressé de 20 %.

Du marketing numérique au retour des méthodes traditionnelles

Selon les experts, il devient difficile de joindre les clients via les messageries et les réseaux sociaux lorsque l'internet n'est pas stable. C'est pourquoi les représentants de secteurs tels que le commerce de détail, les services financiers et les magasins de vêtements considèrent le service SMS comme le canal le plus fiable pour informer leurs clients des promotions ou des nouveautés.

Selon les données de MTS AdTech, le nombre de campagnes publicitaires a augmenté de 35 % en avril, et le volume de messages envoyés a progressé de près de 37 %. Les taux de croissance les plus élevés ont été observés à Moscou, dans le district central et dans les régions du nord-ouest du pays. Cela correspond précisément aux zones où les restrictions de l'infrastructure internet sont les plus nombreuses.

Hausse des prix et risques futurs

Cependant, le renouveau du SMS marketing ne revient pas bon marché pour les entrepreneurs. Actuellement, le prix d'un seul message a grimpé jusqu'à 37 roubles. L'augmentation des tarifs inter-opérateurs force certaines entreprises à réduire l'utilisation de ce service. D'ici la mi-2025, on s'attend à ce que les tarifs doublent dans certains segments.

Sur le marché ouzbek, les notifications SMS conservent également leur prestige. Bien que Telegram et d'autres messageries soient populaires, le service SMS reste la méthode la plus sûre et indépendante d'internet pour les opérations bancaires et les codes de confirmation importants. La situation en Russie montre que, même à l'ère des technologies numériques, les moyens de communication traditionnels constituent une option de secours essentielle.

En conclusion, les problèmes techniques ou les restrictions artificielles de l'internet mobile poussent les entreprises à être flexibles. Malgré le coût élevé des campagnes SMS, elles servent pour l'instant de seul moyen garanti d'établir un contact avec le client.