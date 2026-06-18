Nouvelle solution contre l'addiction aux réseaux sociaux : l'application Mivo Scrolling est lancée

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Nouvelle solution contre l'addiction aux réseaux sociaux : l'application Mivo Scrolling est lancée

De nos jours, passer des heures les yeux rivés sur l'écran d'un smartphone ou le « doomscrolling » (le suivi incessant de nouvelles négatives) est devenu l'un des problèmes les plus graves de la société moderne. De nombreux utilisateurs ne se rendent pas compte du temps qui s'écoule sur les réseaux sociaux. Pour résoudre ce problème, l'application Mivo Scrolling, dotée d'une approche novatrice, est arrivée sur le marché. Contrairement aux applications de restriction traditionnelles, elle ne se concentre pas sur la punition de l'utilisateur, mais sur le développement d'une approche consciente. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, Mivo Scrolling a été lancée le mois dernier ; elle surveille le temps d'écran de l'utilisateur et fournit des données analytiques sur les habitudes quotidiennes. Cependant, sa principale différence réside dans son style de gestion « sans culpabilité ». Au lieu de couper complètement l'utilisateur des technologies, l'application propose de planifier à l'avance le temps d'utilisation.

Une philosophie d'utilisation consciente

Mivo Scrolling permet aux utilisateurs de définir des créneaux horaires spécifiques pour les réseaux sociaux. Par exemple, on peut allouer une heure deux fois par jour et choisir précisément les applications auxquelles accéder. Une fois le temps imparti écoulé, ce n'est pas une interdiction stricte qui apparaît à l'écran, mais un rappel amical. Il demande à l'utilisateur pourquoi il est actuellement sur les réseaux sociaux : par ennui, pour se distraire ou simplement pour se détendre ?

Le créateur de l'application, Pranshu Raithatha, explique que de nombreux outils imposent des restrictions une fois que l'habitude est déjà installée. Mivo, quant à elle, ajoute un court moment de réflexion dès que l'utilisateur ouvre un réseau social. Cela aide la personne à s'interroger avant de tomber automatiquement dans le processus de scrolling du fil d'actualité.

Fonctionnalités techniques et monitoring

L'application dispose d'une série de fonctions utiles pour améliorer l'hygiène numérique :

  • Rappels pour faire de courtes pauses toutes les 2, 3 ou 5 minutes ;
  • Un questionnaire après l'utilisation des réseaux sociaux pour savoir si le temps passé a été utile ou non ;
  • Un widget sur l'écran principal affichant les statistiques quotidiennes et l'heure de la prochaine session.
Cette application est également d'une importance cruciale pour les utilisateurs ouzbeks. Étant donné que le temps passé sur des plateformes comme Instagram, TikTok et Telegram est élevé dans notre pays, des assistants comme Mivo peuvent aider à promouvoir un mode de vie numérique sain chez les jeunes.

L'application Mivo Scrolling est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store. Le programme fait partie du mouvement « slowtech » (technologie lente), visant à repenser la relation entre l'humain et le gadget. Ce n'est pas simplement une interdiction, mais un outil efficace pour apprendre à contrôler ses propres actions.

Mivo ScrollingScreen TimeRéseaux SociauxTechnologieApp Store
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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