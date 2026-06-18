Rivian poursuivi en justice pour de fausses promesses concernant son pilote automatique

Le constructeur américain de véhicules électriques Rivian fait l'objet d'un recours collectif pour avoir diffusé des informations erronées sur les capacités de conduite autonome de son pick-up R1T et de son SUV R1S. La plainte déposée devant le tribunal du district central de Californie souligne que l'entreprise a induit ses clients en erreur et n'a pas fourni les technologies promises. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Selon la plainte, Rivian a promu lors de la vente des modèles R1 de première génération que ces véhicules phares disposeraient d'un système de conduite « mains libres, yeux libres » (hands-free, eyes-off). Selon TechCrunch, cela correspond au niveau 3 d'autonomie selon la classification SAE, signifiant que dans certaines conditions, le conducteur pourrait ne pas regarder la route ni tenir le volant.

Capacités techniques et mensonges marketing

Les plaignants s'appuient sur une campagne marketing nationale menée pendant cinq ans et sur les interventions du PDG de Rivian, RJ Scaringe, lors de diverses conférences. Notamment, lors de l'événement TechCrunch Disrupt 2022, le dirigeant avait souligné que le système Driver+ serait standard sur tous les véhicules et atteindrait une autonomie complète à l'avenir.

Cependant, les documents soumis au tribunal affirment qu'aucune mise à jour logicielle ne peut permettre aux véhicules Rivian de première génération d'atteindre le niveau de conduite promis. La plainte stipule que « Rivian a continué de promouvoir ces fonctionnalités pour inciter les consommateurs à l'achat, tout en sachant que les modèles R1 de première génération n'atteindraient jamais le niveau 3 d'autonomie ».

Aujourd'hui, les technologies de pilote automatique suscitent un grand intérêt, même sur le marché ouzbek. Bien que les produits Rivian ne soient pas aussi répandus que Tesla dans notre région, de tels litiges juridiques dans le segment des véhicules électriques affectent la fiabilité des marques mondiales. Actuellement, les propriétaires des R1T et R1S de première génération sont privés de la fonctionnalité de conduite « mains libres » promise.

Problèmes financiers et juridiques de l'entreprise

Les représentants de Rivian ont refusé de commenter en raison de la procédure judiciaire en cours. La plainte comprend des chefs d'accusation de fraude, de déclaration erronée par négligence et d'enrichissement sans cause. Les cabinets d'avocats défendant les intérêts des victimes demandent un procès avec un jury.

Ce n'est pas le premier litige majeur pour Rivian. L'année dernière, l'entreprise a accepté de verser 250 millions de dollars de dommages et intérêts aux actionnaires pour avoir augmenté inopinément le prix des voitures en 2022. Les nouveaux modèles Rivian (mis à jour en 2024) sont équipés de capteurs plus puissants et de 11 caméras, supportant réellement un niveau d'autonomie plus élevé, mais cela ne constitue pas une solution pour les propriétaires des anciens modèles.