Snap scinde sa division IA pour créer l'entreprise Dotmo

Snap, la société propriétaire du célèbre messager Snapchat, a annoncé la transformation de sa division interne spécialisée dans les technologies vidéo basées sur l'AI en une structure indépendante. La nouvelle entreprise, nommée Dotmo, se spécialisera dans le développement de modèles AI capables de créer des expériences de jeu interactives. Cette étape est motivée non seulement par une expansion stratégique, mais aussi par les coûts financiers élevés de la recherche technologique de pointe. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, Snap a admis que mener ces activités avec des ressources internes devenait excessivement coûteux. Bien que Dotmo soit techniquement une entreprise distincte, elle maintiendra des liens étroits avec Snapchat. Plus précisément, Snap accordera à la nouvelle startup une licence pour adapter ses technologies aux plateformes de jeux et de divertissement interactif.

Stratégie financière et mouvement de personnel

L'équipe du nouveau projet sera principalement composée d'employés actuels de Snap. Ils quitteront leur poste pour se consacrer entièrement au développement de Dotmo. Fait intéressant, Snap ne finance pas directement la nouvelle société. À la place, le CTO de Snap, Bobby Murphy, intervient en tant qu'investisseur principal et détiendra une part importante du projet via ses fonds personnels.

Bobby Murphy conserve son poste principal et continue de diriger les recherches GenAI au sein de Snap. En retour, Snap acquiert une part significative des actions de Dotmo en échange de personnel et de licences. Si la nouvelle startup réussit à l'avenir, cela devrait rapporter des profits substantiels à la société mère.

Mesures de réduction des coûts

Il s'agit du deuxième spin-off majeur pour Snap cette année. Auparavant, l'entreprise avait également scindé sa division Specs, productrice de lunettes intelligentes, en une société distincte. À l'époque, le prix élevé de 2 200 dollars des lunettes Specs avait inquiété les investisseurs et entraîné une baisse du cours de l'action Snap.

Les représentants de l'entreprise expliquent que l'équipe de Dotmo se concentrera sur la création d'expériences numériques qui ne rentrent pas dans les priorités commerciales principales de Snap. Cependant, l'intégration future de ces développements dans l'écosystème Snapchat n'est pas exclue. Une telle stratégie de spin-off offre aux entreprises les opportunités suivantes :

Réduction de la charge financière et optimisation des coûts ;

Mise en valeur plus claire de certains actifs technologiques pour les investisseurs ;

Plus grande flexibilité et liberté opérationnelle pour l'équipe ;

Simplification du processus d'attraction d'investissements externes.

Sachant que Snap a réduit ses effectifs de près de 1 000 employés cette année, la transformation du projet Dotmo en entreprise indépendante est vue comme une mesure pour maintenir la stabilité financière tout en ne renonçant pas à l'innovation. Désormais, Dotmo aura également le droit d'attirer des investisseurs externes de manière autonome.