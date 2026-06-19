Processeurs en plastique et fausses puces : des maquettes de GeForce RTX 4090 apparaissent sur le marché

Alors que la demande pour les cartes graphiques haute performance augmente sur le marché mondial, les escrocs inventent de nouvelles méthodes de tromperie. Selon des informations récentes, des copies contrefaites de la GeForce RTX 4090, l'un des processeurs graphiques les plus puissants de NVIDIA, sont apparues : elles sont identiques à l'extérieur, mais totalement inutilisables à l'intérieur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Un technoblogueur sur la plateforme chinoise Bilibili a détaillé la situation. Selon lui, un client a acheté une carte graphique GeForce RTX 4090 sous la marque ASUS. Le boîtier, le poids, les connecteurs d'alimentation et même le marquage n'ont suscité aucun soupçon. Cependant, après que la carte n'a pas fonctionné lors de son installation dans l'ordinateur, le système de refroidissement a été ouvert, révélant la réalité.

Puce en plastique et composants datés de 2030

Selon ixbt.com, à l'intérieur de la carte, un simple morceau de plastique marqué par gravure laser a été installé à la place du véritable processeur graphique AD102. Plus étrange encore, les escrocs ont commis une erreur de marquage : la date sur l'appareil indique qu'il a été fabriqué en 2030. Il ne s'agit pas d'une simple négligence de fabrication, mais d'une tentative flagrante de tromper les acheteurs.

De plus, il a été établi que les puces de mémoire sur le circuit imprimé sont soit inutilisables, soit des produits défectueux. Cette situation diffère radicalement des schémas de fraude précédents. Auparavant, les criminels modifiaient le BIOS d'anciennes cartes graphiques pour les présenter comme des modèles récents. Dans ce cas, l'acheteur possédait au moins un appareil fonctionnel, bien que moins puissant. Aujourd'hui, les clients reçoivent simplement une maquette en plastique en échange d'une somme importante.

L'impact de l'AI et les mesures de sécurité

Selon les experts, la multiplication de ces faux produits est directement liée au développement des technologies d'intelligence artificielle (AI) et à la pénurie mondiale de puces NVIDIA. Des appareils puissants comme la GeForce RTX 4090 sont devenus des outils indispensables non seulement pour les gamers, mais aussi pour les spécialistes travaillant avec des réseaux neuronaux. La forte demande et l'offre limitée créent des conditions favorables pour les fraudeurs.

Étant donné que les prix des cartes graphiques sont également très élevés sur le marché ouzbek, des mesures de prudence sont cruciales pour les acheteurs locaux. Les experts recommandent d'éviter les boutiques en ligne suspectes et les prix excessivement bas, et d'acheter des produits uniquement auprès de revendeurs officiels ou de vendeurs fiables offrant une garantie.

De plus, lors de l'achat d'une carte graphique, il est conseillé de la tester sur place à l'aide de logiciels spécialisés (comme GPU-Z) et, si possible, de vérifier le numéro de série sur le site du fabricant. Sinon, il est facile de devenir la victime d'un « jouet » coûteux, parfait à l'extérieur mais vide à l'intérieur.