La Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiques

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La Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiques

La Chine a réalisé un tournant majeur dans le monde technologique en réussissant la production à l'échelle industrielle de l'isotope silicium-28, crucial pour les processeurs quantiques. Selon Ixbt.com, la pureté de ce matériau dépasse 99,99 %, servant de base aux futurs ordinateurs quantiques. Cette réussite a été accomplie par les spécialistes de l'Institut d'ingénierie physico-chimique de l'industrie nucléaire (RIPCENI) au sein de la China National Nuclear Corporation (CNNC). À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L'importance de l'isotope silicium-28 dans les technologies de calcul quantique est incomparable. Le mélange de divers isotopes dans le silicium ordinaire provoque des vibrations dans le réseau atomique, ce qui affecte négativement la stabilité des qubits (bits quantiques). Le silicium-28 ultra-pur réduit considérablement le « bruit de fond » et permet de maintenir les états quantiques plus longtemps. Cela permet, à son tour, d'effectuer des calculs complexes sans erreur.

Un pas important vers l'indépendance technologique

Selon le scientifique chinois Yu Dapeng, l'utilisation d'un matériau d'une telle pureté permet un contrôle à grande échelle des qubits dans les systèmes quantiques. Autrement dit, les scientifiques pourront désormais créer des architectures capables de contrôler un très grand nombre d'éléments quantiques simultanément sans perdre leur stabilité. Cela marque le passage des expériences de laboratoire à l'ingénierie industrielle réelle.

Le projet sert de fondation non seulement pour les technologies de l'information, mais aussi pour d'autres secteurs stratégiques. Selon les données de la CNNC, la ligne d'isotopes stables est largement utilisée dans l'énergie nucléaire, la médecine, l'industrie aérospatiale et la recherche en physique fondamentale. Par exemple, le rôle de ces isotopes est irremplaçable dans les processus de diagnostic médical et de radiothérapie.

Actuellement, l'institut RIPCENI a maîtrisé 26 types d'isotopes stables de 12 éléments, dont le molybdène, le tellure, le nickel, le zinc et l'ytterbium. La production de masse du silicium-28 permet à la Chine de prendre le contrôle total de la chaîne de production des puces quantiques, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.

Cette nouvelle renforce la position de la Chine dans la course technologique mondiale. Étant donné que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre en quelques secondes des problèmes impossibles pour les superordinateurs traditionnels, la possession de cette base de matières premières constitue un avantage stratégique. La Chine passe désormais de la sortie des murs du laboratoire à l'étape de l'application des technologies quantiques à l'économie réelle.

ChineOrdinateur QuantiqueTechnologieSilicium-28CNNC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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