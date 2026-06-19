Bosch présente son premier moteur intégré à la roue pour vélos électriques

·15·Technologie
Bosch présente son premier moteur intégré à la roue pour vélos électriques

Le géant technologique allemand Bosch a franchi une étape révolutionnaire sur le marché des vélos électriques en dévoilant sa première plateforme Hub Line. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le moteur a été développé dans un format intégré directement dans la roue arrière (moteur-roue). Jusqu'à présent, les experts de Bosch s'étaient concentrés uniquement sur les moteurs centraux, installés au niveau des pédales. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le nouveau système Hub Line n'est pas simplement un moteur indépendant, mais un écosystème complet destiné aux fabricants. Le principal avantage de l'appareil réside dans sa compacité : le moteur pèse seulement 2,3 kg et son diamètre est d'environ 100 mm. Ces dimensions rendent le moteur presque invisible dans la roue et ne perturbent pas le design général du vélo.

Spécifications techniques et puissance

selon les données d'ixbt.com, le nouveau moteur dispose d'une puissance de crête de 400 W et d'un couple de 45 Nm. La version présentée est adaptée aux exigences réglementaires strictes du marché européen. Cette puissance est jugée suffisante pour les déplacements urbains et pour franchir des pentes modérées.

Parallèlement au moteur, Bosch a également annoncé la nouvelle batterie PowerTube 360. Cette batterie a une capacité de 360 Wh et pèse 2,1 kg. Le fabricant considère que cette solution est idéale pour les vélos électriques urbains où la légèreté et la compacité sont plus importantes que l'autonomie maximale. Si l'utilisateur a besoin de puissance supplémentaire, le système peut être étendu avec une batterie externe PowerMore 250.

Contrôle et partenariats

La plateforme comprend également des organes de commande mis à jour. Parmi ceux-ci figurent le LED Controller ainsi que l'appareil Intuvia 200 doté d'un écran de 2,4 pouces. Ces gadgets permettent au conducteur de suivre confortablement la vitesse, la réserve d'énergie et d'autres indicateurs importants.

Il convient de noter que Bosch ne prévoit pas de produire des vélos électriques finis sous sa propre marque. L'entreprise reste un fournisseur de composants pour des fabricants tiers. La marque autrichienne Vello a déjà été l'une des premières entreprises à confirmer l'utilisation du nouveau système Hub Line.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les vélos électriques sur le marché ouzbek, les solutions compactes et légères de marques leaders comme Bosch contribueront à l'apparition de moyens de transport pratiques pour les utilisateurs locaux à l'avenir.

BoschVélo ÉlectriqueHub LineTechnologieTransport Intelligent
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Partenariat Apple et Intel : une nouvelle ère pour l'industrie technologique américaine ?Partenariat Apple et Intel : une nouvelle ère pour l'industrie technologique américaine ?Aujourd'hui, 04:55Refroidissement interne des processeurs : une technologie révolutionnaire créée en Corée du SudRefroidissement interne des processeurs : une technologie révolutionnaire créée en Corée du SudAujourd'hui, 03:52Le modèle Claude d'Anthropic surpasse les humains dans le contrôle d'un robotLe modèle Claude d'Anthropic surpasse les humains dans le contrôle d'un robotAujourd'hui, 03:30Xiaomi lance la série de téléviseurs abordables TV FX Mini LED 2026 en EuropeXiaomi lance la série de téléviseurs abordables TV FX Mini LED 2026 en EuropeAujourd'hui, 02:55La startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envolerLa startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envolerAujourd'hui, 02:26La Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiquesLa Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiquesAujourd'hui, 02:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti