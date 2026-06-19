Bosch présente son premier moteur intégré à la roue pour vélos électriques

Le géant technologique allemand Bosch a franchi une étape révolutionnaire sur le marché des vélos électriques en dévoilant sa première plateforme Hub Line. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le moteur a été développé dans un format intégré directement dans la roue arrière (moteur-roue). Jusqu'à présent, les experts de Bosch s'étaient concentrés uniquement sur les moteurs centraux, installés au niveau des pédales. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le nouveau système Hub Line n'est pas simplement un moteur indépendant, mais un écosystème complet destiné aux fabricants. Le principal avantage de l'appareil réside dans sa compacité : le moteur pèse seulement 2,3 kg et son diamètre est d'environ 100 mm. Ces dimensions rendent le moteur presque invisible dans la roue et ne perturbent pas le design général du vélo.

Spécifications techniques et puissance

selon les données d'ixbt.com, le nouveau moteur dispose d'une puissance de crête de 400 W et d'un couple de 45 Nm. La version présentée est adaptée aux exigences réglementaires strictes du marché européen. Cette puissance est jugée suffisante pour les déplacements urbains et pour franchir des pentes modérées.

Parallèlement au moteur, Bosch a également annoncé la nouvelle batterie PowerTube 360. Cette batterie a une capacité de 360 Wh et pèse 2,1 kg. Le fabricant considère que cette solution est idéale pour les vélos électriques urbains où la légèreté et la compacité sont plus importantes que l'autonomie maximale. Si l'utilisateur a besoin de puissance supplémentaire, le système peut être étendu avec une batterie externe PowerMore 250.

Contrôle et partenariats

La plateforme comprend également des organes de commande mis à jour. Parmi ceux-ci figurent le LED Controller ainsi que l'appareil Intuvia 200 doté d'un écran de 2,4 pouces. Ces gadgets permettent au conducteur de suivre confortablement la vitesse, la réserve d'énergie et d'autres indicateurs importants.

Il convient de noter que Bosch ne prévoit pas de produire des vélos électriques finis sous sa propre marque. L'entreprise reste un fournisseur de composants pour des fabricants tiers. La marque autrichienne Vello a déjà été l'une des premières entreprises à confirmer l'utilisation du nouveau système Hub Line.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les vélos électriques sur le marché ouzbek, les solutions compactes et légères de marques leaders comme Bosch contribueront à l'apparition de moyens de transport pratiques pour les utilisateurs locaux à l'avenir.