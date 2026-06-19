L'internet par satellite d'Amazon sera lancé en Ouzbékistan cette année

·19·Technologie
L'internet par satellite d'Amazon sera lancé en Ouzbékistan cette année

Une véritable révolution est en marche dans l'écosystème numérique et le secteur des télécommunications de l'Ouzbékistan. L'accès à un internet haut débit sera possible même dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès du pays. Le ministre des Technologies numériques, Sherzod Shermatov, a annoncé une nouvelle attendue : le système d'internet par satellite en orbite basse « Amazon LEO » de l'un des plus grands géants mondiaux, Amazon, entre officiellement sur le marché ouzbek.

Le processus de signature de l'accord officiel bilatéral pour la mise en œuvre de ce projet historique aura lieu dès cette semaine. Le déploiement complet du projet global à travers le pays est prévu d'ici la fin de l'année 2026.

Supérieur à Starlink : quels sont les avantages d'« Amazon LEO » ?

Le ministre Sherzod Shermatov a souligné que cette technologie spatiale proposée par Amazon est nettement supérieure aux alternatives existantes, y compris le célèbre système « Starlink », en termes de spécifications techniques, de qualité de transmission de données et de compétitivité sur le marché international.

L'introduction de cette nouvelle technologie dans notre pays permettra de résoudre les questions cruciales suivantes :

  • Étendue de la couverture : Même les villages les plus reculés, où les opérateurs mobiles locaux et l'internet câblé ont du mal à arriver, seront connectés au réseau.

  • Élimination des barrières géographiques : Les zones de haute montagne et les vastes déserts du pays seront entièrement couverts par un réseau mondial haut débit.

  • Connexion légale et sécurisée : Une fois les accords au niveau gouvernemental finalisés, les terminaux de réception spéciaux « Amazon LEO » seront officiellement et légalement mis en vente et rendus disponibles pour utilisation sur le territoire de la république.

Conclusion finale des analystes de Zamin :

Cette initiative du ministère des Technologies numériques est un pas immense vers l'élimination de la fracture numérique en Ouzbékistan. L'arrivée d'un internet par satellite aux normes mondiales ouvrira de nouvelles opportunités non seulement pour la population, mais aussi pour les écoles, les centres médicaux et les entreprises dans les zones reculées. « Amazon LEO », capable d'être un concurrent sérieux au « Starlink » d'Elon Musk, fera sans aucun doute passer la vitesse d'internet ouzbek à un nouveau niveau cette année.

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OuzbékistanAmazonSherzod ShermatovAmazon LEOStarlink
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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