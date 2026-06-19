T-Mobayl lance ses activités dans la région d'Amour en Russie

T-Mobayl, l'un des principaux opérateurs de réseau mobile virtuel de Russie, a commencé à fournir ses services commerciaux dans la région d'Amour. Cet événement revêt une importance stratégique pour l'entreprise, car il s'agit du premier projet dans le cadre d'un nouveau partenariat d'infrastructure. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com dans son rapport.

Selon le service de presse de l'entreprise, la région d'Amour est devenue la première zone où l'opérateur a commencé à fonctionner en utilisant l'infrastructure de Beeline. Ce partenariat est officiellement entré en vigueur en juin 2026 et fait partie de la stratégie de développement à long terme de la société.

Le partenariat stratégique entre T-Mobayl et Beeline a été annoncé pour la première fois en avril 2026. Le lancement du réseau dans la région d'Amour a achevé le processus d'expansion régionale de l'opérateur dans le district fédéral de l'Extrême-Orient. Cela devrait renforcer davantage l'environnement concurrentiel dans cette région.

Nouvelles opportunités et mesures de sécurité

L'opérateur arrivant dans la nouvelle région propose à ses clients des forfaits de services flexibles. Les abonnés peuvent choisir indépendamment le volume de minutes et de trafic internet dont ils ont besoin grâce à un constructeur de tarifs.

De plus, une attention particulière est portée aux questions de sécurité pour les utilisateurs de T-Mobayl. Plus précisément, les abonnés peuvent bénéficier des services suivants :

Protection contre les appels spam ;

Couche de protection supplémentaire contre les activités frauduleuses ;

Filtres spéciaux assurant la sécurité des données personnelles.

Vladimir Lyubimov, directeur général de T-Mobayl, a souligné que le travail avec l'infrastructure de Beeline ouvre de nouveaux horizons pour l'entreprise. Selon lui, la société continuera d'étendre sa couverture réseau et de renforcer sa présence dans d'autres régions à l'avenir.

De tels changements sur le marché des télécommunications en Russie, en particulier la coopération des opérateurs virtuels avec les grands propriétaires d'infrastructures, contribuent à l'amélioration de la qualité de service et à l'optimisation des prix pour les utilisateurs. Ces solutions technologiques constituent une expérience intéressante pour les marchés de la communication mobile des pays de la CEI, y compris l'Ouzbékistan.