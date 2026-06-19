Yandex Ritmi ouvre ses portes financières : les nouveaux blogueurs peuvent désormais générer des revenus

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Yandex Ritmi ouvre ses portes financières : les nouveaux blogueurs peuvent désormais générer des revenus

La plateforme Yandex Ritmi a mis en œuvre des changements révolutionnaires dans sa politique de monétisation. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir des milliers d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent sur la plateforme. L'entreprise a complètement supprimé la restriction sur le nombre minimum d'abonnés, ce qui crée de grandes opportunités pour les créateurs de contenu qui débutent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, pour s'inscrire et générer des revenus sur ce service, l'auteur devait avoir au moins 1 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Selon ixbt.com, cette décision est liée à l'évolution des exigences des annonceurs. Aujourd'hui, pour les marques, ce ne sont pas les chiffres bruts qui comptent, mais l'engagement de l'audience et la pertinence du contenu.

Nouvelles règles et conditions de monétisation

Selon les nouvelles règles, il suffit à l'auteur de fournir un lien vers son profil public et de démontrer qu'il a déjà recommandé des produits par le passé. La candidature est ensuite soumise à modération. Les utilisateurs approuvés pourront rédiger des articles sur des produits, créer des collections thématiques et partager des liens spéciaux.

Il est à noter que le contenu créé par les auteurs apparaît non seulement au sein du service, mais aussi dans le flux de recommandations sur la page d'accueil ya.ru. Cela permet aux blogueurs ayant une petite audience d'atteindre une plus grande portée et de promouvoir leur propre marque.

Le processus de monétisation fonctionne sur la base du modèle CPA (Cost Per Action). En d'autres termes, l'auteur ne reçoit pas de rémunération uniquement pour le nombre de vues, mais pour les actions concrètes des utilisateurs, comme la commande d'un produit ou le dépôt d'une demande. Ce système est une source de revenus juste et transparente tant pour l'annonceur que pour le créateur de contenu.

Quel est le montant des revenus ?

Selon Yandex Ritmi, les participants actifs qui publient régulièrement du contenu de qualité sur la plateforme gagnent en moyenne jusqu'à 160 000 roubles par mois. Les revenus mensuels des blogueurs les plus performants peuvent atteindre 400 000 roubles. Ces chiffres sont certainement une expérience intéressante pour les professionnels du marketing numérique et les freelances.

Ces changements confirment une fois de plus que l'ère des "micro-influenceurs" a commencé sur le marché des médias modernes. Désormais, toute personne créant du contenu de qualité et utile, même avec une petite audience, peut collaborer avec de grandes plateformes technologiques et disposer d'une source de revenus stable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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