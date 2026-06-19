Le gouvernement américain interdit les modèles d'Anthropic : sécurité nationale ou jeu politique ?

·28·Technologie
Le gouvernement américain interdit les modèles d'Anthropic : sécurité nationale ou jeu politique ?

Un tournant inattendu s'est produit dans le monde de l'intelligence artificielle : le gouvernement américain a décidé de restreindre l'utilisation des modèles les plus récents et les plus puissants d'Anthropic — les plateformes Fable 5 et Mythos 5. Bien que cette mesure ait été prise pour des raisons de sécurité nationale, elle suscite d'importants débats et des résultats imprévus dans le monde technologique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'interdiction aurait été causée par une vulnérabilité découverte par des chercheurs d'Amazon. Selon les informations, des experts ont trouvé un moyen de contourner les garde-fous (guardrails) du modèle Fable 5. Cela pourrait entraîner un risque d'utilisation de l'IA à des fins malveillantes. Selon TechCrunch, des experts en cybersécurité ont critiqué cette décision dans une lettre ouverte.

Soupçons derrière l'interdiction et problèmes de sécurité

Les représentants d'Anthropic et un groupe de chercheurs indépendants soulignent que ces vulnérabilités ne sont pas propres au seul modèle Fable 5. De telles méthodes de « jailbreak » existent actuellement dans presque tous les grands modèles de langage du marché. Par conséquent, les experts considèrent comme suspecte la prise de mesures aussi strictes par le gouvernement spécifiquement contre les produits d'Anthropic.

Les analystes politiques évaluent cette situation comme une nouvelle manifestation des relations complexes entre Anthropic et l'administration Trump actuelle. Les journalistes de TechCrunch ont discuté dans le podcast Equity de la possibilité que cette interdiction soit motivée non seulement par la sécurité, mais aussi par des pressions politiques.

Publicité inattendue et perspectives d'IPO

Curieusement, cette interdiction pourrait apporter un avantage inattendu à la marque Anthropic. Généralement, les technologies jugées « dangereuses » et interdites au niveau gouvernemental suscitent un intérêt particulier chez les investisseurs et les utilisateurs. Cela est perçu comme un signal indirect prouvant que le modèle est réellement extrêmement puissant et performant.

Alors qu'Anthropic prépare actuellement son introduction en bourse (IPO), ce buzz pourrait avoir un impact positif sur la valeur des actions de l'entreprise. Pour les développeurs et les grandes entreprises, la plateforme Anthropic reste l'une des directions les plus attractives.

Cette situation est également importante pour les spécialistes et les passionnés d'IA en Ouzbékistan. De telles restrictions à l'échelle mondiale définissent la manière dont les technologies AI seront régulées à l'avenir. L'interdiction des modèles d'Anthropic pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour des géants concurrents comme OpenAI et Google, ou au contraire, marquer le début d'une ère de censure stricte pour tout le secteur.

AnthropicIntelligence ArtificielleÉtats-UnisTechnologieAmazon
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Fusion nucléaire contrôlée : des milliards investis dans une révolution énergétiqueFusion nucléaire contrôlée : des milliards investis dans une révolution énergétiqueAujourd'hui, 21:58Traces d'une explosion cosmique d'il y a 100 millions d'années trouvées au fond de l'océan PacifiqueTraces d'une explosion cosmique d'il y a 100 millions d'années trouvées au fond de l'océan PacifiqueAujourd'hui, 21:50Google Gemini Live devient plus intelligent : il mémorise désormais les conversations passéesGoogle Gemini Live devient plus intelligent : il mémorise désormais les conversations passéesAujourd'hui, 21:26Yandex Ritmi ouvre ses portes financières : les nouveaux blogueurs peuvent désormais générer des revenusYandex Ritmi ouvre ses portes financières : les nouveaux blogueurs peuvent désormais générer des revenusAujourd'hui, 20:56Un ancien SSD établit un record d'endurance inattenduUn ancien SSD établit un record d'endurance inattenduAujourd'hui, 20:28Mukesh Ambani veut faire de l'Inde un centre de l'intelligence artificielleMukesh Ambani veut faire de l'Inde un centre de l'intelligence artificielleAujourd'hui, 20:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti