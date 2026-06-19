Microsoft envisage d'utiliser les modèles DeepSeek au lieu d'OpenAI pour réduire les coûts

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Microsoft envisage d'utiliser les modèles DeepSeek au lieu d'OpenAI pour réduire les coûts

La concurrence intense sur le marché de l'AI et l'augmentation du coût des capacités de calcul poussent les géants technologiques à rechercher des solutions plus économiques. Microsoft envisage de délaisser les modèles d'OpenAI et d'Anthropic pour son service Copilot Cowork au profit du modèle DeepSeek V4 chinois. Cette étape vise non seulement à optimiser les coûts, mais aussi à rendre les services d'AI accessibles à un public plus large. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft pour Copilot, les agents et les plateformes, a souligné dans une interview accordée à Axios que l'utilisation intensive de l'AI entraîne une hausse drastique des coûts. Actuellement, les systèmes Copilot reposent principalement sur GPT-4 et d'autres modèles avancés coûteux. Cependant, avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, il devient difficile pour l'entreprise de maintenir ses marges de rentabilité.

Équilibre entre économie et efficacité

Microsoft prévoit de lancer une version moins coûteuse de Copilot Cowork dans les prochaines semaines. Bien que l'entreprise n'ait pas officiellement confirmé le modèle utilisé, les experts désignent DeepSeek V4 comme le candidat principal. Ce modèle se distingue par ses performances élevées et un coût plusieurs fois inférieur à celui de ses concurrents.

La startup DeepSeek a récemment annoncé une baisse de 75 % du prix de son modèle phare V4-Pro, ce qui en fait l'une des solutions les plus attractives du marché. Une telle politique tarifaire peut être déterminante, notamment pour la création d'agents AI pour les clients entreprises. Selon les données, DeepSeek a été identifiée comme le fournisseur de logiciels à la croissance la plus rapide dans la catégorie des services AI d'entreprise à date de juin 2026.

Situation géopolitique et perspectives du marché

Fait intéressant, le gouvernement américain s'est jusqu'à présent abstenu d'inclure la startup DeepSeek sur la liste noire des entreprises menaçant la sécurité nationale. Cela permet aux entreprises américaines comme Microsoft d'utiliser légalement cette technologie. Selon les experts, si Microsoft réussit cette transition, d'autres géants technologiques pourraient également se tourner vers des modèles alternatifs moins coûteux.

En résumé, cette stratégie de Microsoft poursuit les objectifs suivants :

  • élargir la base d'utilisateurs en réduisant le prix du service Copilot ;
  • réduire la dépendance envers des fournisseurs tels qu'OpenAI et Anthropic ;
  • maintenir une rentabilité élevée sur le marché des agents AI ;
  • attirer des clients entreprises grâce à des tarifs compétitifs.
Si ce plan se concrétise, le marché de l'AI passera à une nouvelle étape : désormais, non seulement la puissance technologique, mais aussi l'efficacité économique deviendront prioritaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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