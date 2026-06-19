Samsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle génération

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Samsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle génération

Le géant technologique sud-coréen Samsung a lancé la campagne publicitaire officielle pour le nouveau modèle de sa célèbre série « M », le smartphone Galaxy M47 5G. L'appareil, dont le début est attendu sur le marché indien, est décrit par la marque comme un « monstre d'un nouveau niveau ». Présenté via de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, ce gadget promet de se distinguer nettement des générations précédentes et d'offrir un bond significatif en termes de performance. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données fournies par l'entreprise, le Galaxy M47 5G fonctionne quatre fois plus rapidement en mode multitâche par rapport au modèle Galaxy M36. Cet indicateur permet aux utilisateurs d'utiliser simultanément plusieurs applications lourdes sans problème. De plus, les fabricants soulignent que la durée des sessions de jeu augmentera également de quatre fois, ce qui témoigne d'une amélioration significative de l'efficacité énergétique et de la capacité de la batterie de l'appareil.

Caractéristiques techniques et design

D'après la publication ixbt.com, le boîtier du nouveau smartphone est conçu pour être quatre fois plus résistant que celui des modèles précédents. Visuellement, le Galaxy M47 5G aura des cadres latéraux plats, conformément aux tendances modernes. Le panneau arrière de l'appareil devrait être disponible en rouge foncé ou bordeaux. Le bloc caméra se compose de trois modules, différant légèrement du design du Galaxy M36.

Pour l'instant, Samsung garde le secret sur les spécifications techniques complètes du smartphone. Cependant, les résultats de tests apparus dans la base de données Geekbench ont révélé certains détails. On suppose que le nouveau « monstre » sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ce chipset assure des performances élevées pour les appareils du segment moyen et un fonctionnement stable sur le réseau 5G.

Concernant la mémoire, une version dotée d'au moins 8 GB de RAM devrait être commercialisée. Côté logiciel, on suppose que le Galaxy M47 5G fonctionnera sous le dernier système d'exploitation Android 16 avec l'interface One UI de Samsung. Cela garantit que le smartphone recevra des mises à jour logicielles pertinentes pendant longtemps.

Pour le marché ouzbek, la série « M » des smartphones Samsung a toujours été attrayante grâce à son prix abordable et sa batterie puissante. Le modèle Galaxy M47 5G pourrait également devenir populaire auprès des utilisateurs locaux grâce à sa longue autonomie et son boîtier robuste. La date de présentation officielle et les prix devraient être annoncés dans les prochains jours.

SamsungGalaxy M47SmartphoneTechnologieAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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