La Chine au seuil d'une révolution technologique : premier appel satellite via un smartphone classique

La société chinoise Yuanxin Satellite a réalisé un tournant majeur dans le domaine des technologies de communication. Les ingénieurs de l'entreprise ont réussi, pour la première fois, à passer un appel via satellite à l'aide d'un smartphone de série standard, sans aucun appareil supplémentaire. Cette réussite est considérée comme une étape cruciale vers l'effacement de la frontière entre les communications mobiles traditionnelles et les technologies spatiales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le processus de test a utilisé un satellite expérimental mis en orbite le 9 juin 2026. Selon les développeurs, la qualité de l'appel est comparable à celle des réseaux 5G modernes, et aucun téléphone satellite spécialisé ni aucune antenne externe n'ont été requis. Cette technologie permet de rester connecté même dans les zones les plus reculées et dépourvues de couverture mobile.

Solution technologique et résolution des problèmes

Selon ixbt.com, ce projet repose sur un satellite de nouvelle génération équipé d'un réseau d'antennes à déphasage numérique en bande L. Les ingénieurs ont réussi à résoudre le problème du retard et de la distorsion du signal, qui constitue le plus grand obstacle aux communications satellites. Pour ce faire, un système propriétaire d'ajustement dynamique et de compensation des paramètres de transmission de données a été développé.

Le principal avantage de cette nouvelle technologie est sa compatibilité totale avec l'infrastructure mobile existante. Ainsi, les utilisateurs pourront se connecter directement aux appareils spatiaux via leurs smartphones quotidiens. Cela renforce considérablement la position de la Chine face à des projets mondiaux tels que Starlink.

Le programme « Thousand Sails » et les plans futurs

Ces tests font partie du vaste programme chinois « Thousand Sails ». Le satellite China Mobile 02/CMCC-02 a également participé aux tests aux côtés de l'appareil de Yuanxin Satellite. Les deux appareils ont été mis en orbite par une fusée Zhuque-2E Y6 et serviront à l'intégration des futurs réseaux de communication terrestres et spatiaux.

Actuellement, près de 200 satellites de la société sont opérationnels en orbite. Les plans sont ambitieux :

Porter le nombre d'appareils spatiaux à 1 296 d'ici 2027 ;

Créer un réseau mondial composé de plus de 15 000 satellites à long terme ;

Assurer un internet mobile et des communications vocales fluides et à haute vitesse dans le monde entier.

Ce projet n'est pas seulement une démonstration technologique, mais une initiative visant à établir de nouveaux standards sur le marché mondial des télécommunications. Si la Chine déploie cette technologie à grande échelle, une ère totalement nouvelle s'ouvrira pour les fabricants de smartphones et les opérateurs de télécommunications.