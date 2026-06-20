Computex 2026 : MSI présente un système de refroidissement avec écran 6,67 pouces et la nouvelle RTX 5090

Lors du prestigieux salon Computex 2026 à Taïwan, MSI a exposé une large gamme de composants informatiques haut de gamme. La star principale de la présentation a été le système de refroidissement liquide (SJO) MEG CoreLiquid E15 360, équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces. Cet appareil attire l'attention des gamers et des passionnés non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par ses capacités visuelles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, l'écran du système MEG CoreLiquid E15 360 possède une résolution 2K et présente une forme incurvée recouvrant partiellement le bloc pompe. Cette solution permet à l'utilisateur de visualiser l'image sous différents angles. Les ingénieurs de MSI soulignent que l'écran crée un effet 3D même sans lunettes spéciales, transformant l'intérieur du boîtier en une véritable œuvre d'art. L'appareil est alimenté et contrôlé via un seul câble grâce à la technologie EZ Conn, résolvant ainsi le problème des câbles superflus.

Boîtiers Premium et refroidissement innovant

Le boîtier phare MEG Maestro 900R a également été présenté sur le stand de l'entreprise. Conçu avec des panneaux en aluminium et du verre trempé incurvé, ce boîtier possède une structure interne unique. Sa caractéristique principale est un plateau amovible pour l'installation de la carte mère, permettant de le faire pivoter dans différentes directions ou de l'utiliser séparément sur une table pour des tests. Ce modèle, présenté l'année dernière sous forme de prototype, est désormais prêt pour la production complète.

MSI a également présenté le modèle MPG Vixta 300R AirFlow, plus compact et pratique. Ce boîtier supporte le concept Project Zero, signifiant que tous les câbles sont connectés à l'arrière de la carte mère. Presque toutes les parties du boîtier se démontent sans outils, et le panneau avant est équipé de deux grands ventilateurs de 160 millimètres. Une « zone zéro » spécifique pour le bloc d'alimentation est isolée dans la partie inférieure, laissant un large espace pour le flux d'air.

Pour les amateurs de refroidissement à air, le modèle MPG CoreFrozr AP15 a été exposé. Il s'agit d'un ventirad de type tour doté d'un radiateur à deux sections et de six caloducs. Sur sa partie supérieure se trouve un petit écran numérique affichant les données du système (par exemple, la température ou la fréquence du CPU). Le refroidisseur est conçu pour ne pas gêner les modules de RAM haute performance.

Nouvelle génération de carte graphique et blocs d'alimentation

L'un des exposants les plus attendus du salon a été la carte graphique GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. MSI a équipé ce modèle phare d'un système de refroidissement liquide, permettant d'extraire les performances maximales de la puce la plus puissante de NVIDIA. Avec 32 GB de mémoire vidéo et une nouvelle architecture, cette carte devient la solution graphique la plus puissante du marché.

Pour fournir une énergie stable à tous ces composants puissants, le bloc d'alimentation MPG Ai1600TS PCIE5 a été présenté. Il dispose d'un connecteur 12V-2x6 mis à jour, garantissant une sécurité et une stabilité accrues. De plus, les nouveautés suivantes figuraient sur le stand de MSI :

la carte mère MPG B850 Carbon Max WiFi ;

le clavier magnétique Strike Alloy TMR ;

le module de contrôle Strike Nexus ;

la modification MAG CoreLiquid A13 360 Fabric.

Ces nouveautés présentées par MSI devraient apparaître sur les marchés mondiaux dans les prochains mois, y compris dans les grandes boutiques d'Ouzbékistan. L'entreprise met l'accent non seulement sur la puissance technique, mais aussi sur l'esthétique et la facilité de montage des appareils.