OnePlus présente le smartphone abordable N6 avec une batterie de 8000 mAh

Sur le marché des smartphones, la question de l'autonomie et de la durabilité reste toujours d'actualité. OnePlus propose une solution unique en révélant les spécifications techniques du nouveau modèle OnePlus N6. L'avantage principal de l'appareil est sa batterie record de 8000 mAh et son prix abordable. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouveau smartphone peut fonctionner jusqu'à trois jours en mode d'utilisation moyenne après une seule charge. Cet indicateur semble extrêmement attractif alors que la plupart des flagships actuels sont limités à une seule journée d'autonomie. Les ingénieurs de l'entreprise ont également porté une attention particulière à la longévité de la batterie : elle est conçue pour fonctionner pendant 7 ans sans perte significative de sa capacité.

Garantie de charge rapide et d'efficacité

Le modèle OnePlus N6 prend en charge la technologie de charge filaire de 45 W. Le fabricant souligne que seulement 5 minutes de charge fournissent suffisamment d'énergie pour regarder des vidéos sur YouTube pendant deux heures. Cela sera certainement très utile pour les utilisateurs dans des situations d'urgence.

Le matériel interne de l'appareil est basé sur le chipset MediaTek Dimensity 6300. Bien que ce processeur appartienne au segment moyen, l'entreprise garantit que le logiciel du smartphone restera fluide et sans ralentissements pendant 60 mois, soit 5 ans. C'est un cas rare pour les appareils abordables.

Design moderne et politique de prix

OnePlus présente ce nouveau modèle comme un produit principalement destiné au public jeune. Combinant un design moderne et une autonomie élevée, le OnePlus N6 devrait être commercialisé aux alentours de 200 USD. Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, les appareils de cette gamme de prix sont toujours très demandés.

La présentation officielle du smartphone aura lieu le 30 juin de cette année. Tous les paramètres techniques de l'appareil, y compris le type d'écran, les capacités des caméras et les configurations de mémoire, seront détaillés ce jour-là. Les aspects connus pour l'instant font sans doute du OnePlus N6 l'un des concurrents les plus forts de sa catégorie.