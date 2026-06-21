OnePlus présente le smartphone abordable N6 avec une batterie de 8000 mAh

·28·Technologie
OnePlus présente le smartphone abordable N6 avec une batterie de 8000 mAh

Sur le marché des smartphones, la question de l'autonomie et de la durabilité reste toujours d'actualité. OnePlus propose une solution unique en révélant les spécifications techniques du nouveau modèle OnePlus N6. L'avantage principal de l'appareil est sa batterie record de 8000 mAh et son prix abordable. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouveau smartphone peut fonctionner jusqu'à trois jours en mode d'utilisation moyenne après une seule charge. Cet indicateur semble extrêmement attractif alors que la plupart des flagships actuels sont limités à une seule journée d'autonomie. Les ingénieurs de l'entreprise ont également porté une attention particulière à la longévité de la batterie : elle est conçue pour fonctionner pendant 7 ans sans perte significative de sa capacité.

Garantie de charge rapide et d'efficacité

Le modèle OnePlus N6 prend en charge la technologie de charge filaire de 45 W. Le fabricant souligne que seulement 5 minutes de charge fournissent suffisamment d'énergie pour regarder des vidéos sur YouTube pendant deux heures. Cela sera certainement très utile pour les utilisateurs dans des situations d'urgence.

Le matériel interne de l'appareil est basé sur le chipset MediaTek Dimensity 6300. Bien que ce processeur appartienne au segment moyen, l'entreprise garantit que le logiciel du smartphone restera fluide et sans ralentissements pendant 60 mois, soit 5 ans. C'est un cas rare pour les appareils abordables.

Design moderne et politique de prix

OnePlus présente ce nouveau modèle comme un produit principalement destiné au public jeune. Combinant un design moderne et une autonomie élevée, le OnePlus N6 devrait être commercialisé aux alentours de 200 USD. Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, les appareils de cette gamme de prix sont toujours très demandés.

La présentation officielle du smartphone aura lieu le 30 juin de cette année. Tous les paramètres techniques de l'appareil, y compris le type d'écran, les capacités des caméras et les configurations de mémoire, seront détaillés ce jour-là. Les aspects connus pour l'instant font sans doute du OnePlus N6 l'un des concurrents les plus forts de sa catégorie.

OnePlusSmartphoneTechnologieBatterieMediaTek
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les jeux vidéo amélioreraient la stabilité mentale et réduiraient le sentiment de solitudeLes jeux vidéo amélioreraient la stabilité mentale et réduiraient le sentiment de solitudeAujourd'hui, 15:24Révolution des puces : des scientifiques trouvent un moyen de réduire les transistors en dessous de 4 nanomètresRévolution des puces : des scientifiques trouvent un moyen de réduire les transistors en dessous de 4 nanomètresAujourd'hui, 14:30Samsung annonce le Galaxy M47 5G, le « monstre » de nouvelle générationSamsung annonce le Galaxy M47 5G, le « monstre » de nouvelle générationAujourd'hui, 13:57Problème de sept ans sur les ordinateurs portables AMD résolu grâce à Claude CodeProblème de sept ans sur les ordinateurs portables AMD résolu grâce à Claude CodeAujourd'hui, 13:27HMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AIHMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AIAujourd'hui, 12:59Xiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style AppleXiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style AppleAujourd'hui, 12:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti