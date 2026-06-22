Révolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 mois

·21·Technologie
Révolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 mois

Un tournant majeur a eu lieu dans l'industrie énergétique américaine. La société Valar Atomics a annoncé le lancement réussi de son micro-réacteur nommé Ward 250, ayant atteint une réaction nucléaire en chaîne stable. Ces tests, menés au laboratoire d'énergie de San Rafael dans l'Utah, constituent l'une des étapes les plus cruciales vers la commercialisation des micro-réacteurs nucléaires de nouvelle génération. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'aspect le plus impressionnant de ce projet est la rapidité de sa mise en œuvre. Selon Isaiya Taylor, fondateur et PDG de Valar Atomics, le site n'était qu'un terrain vague il y a seulement neuf mois. En peu de temps, l'entreprise a réussi non seulement à construire l'installation, mais aussi à rendre l'appareil technologique complexe opérationnel. Ce résultat est considéré comme un rythme sans précédent pour l'industrie nucléaire.

Technologies de nouvelle génération et soutien gouvernemental

Le projet Ward 250 a été réalisé dans le cadre d'un programme pilote du département de l'Énergie des États-Unis, devenant le premier projet autorisé à subir des tests de ce niveau en dehors des laboratoires nationaux. Selon ixbt.com, ce micro-réacteur n'est pas une simple expérience de laboratoire, mais un dispositif énergétique complet destiné à la production d'électricité à l'échelle industrielle à l'avenir.

Le projet a été développé conformément à un décret présidentiel signé en mai 2025. Le document fixait l'objectif de lancer au moins trois réacteurs de démonstration de nouvelle génération d'ici juillet 2026. Valar Atomics est la deuxième entreprise à avoir satisfait à cette exigence, après Antares Nuclear avec son réacteur Mark-0.

Contourner la bureaucratie et plans futurs

Le gouvernement américain a mis en place un mécanisme de licence spécial pour accélérer ces projets innovants. Ce mécanisme permet de tester les réacteurs expérimentaux selon une procédure simplifiée, tandis que les processus d'accords commerciaux standards se poursuivent en parallèle. Cette approche a réduit considérablement le temps de passage des plans aux tests pratiques.

Sur fond de tests réussis, le département de l'Énergie des États-Unis a annoncé une nouvelle initiative appelée Nuclear Energy Launch Pad. Ses principaux objectifs sont les suivants :

  • Éliminer les obstacles bureaucratiques dans le domaine des technologies nucléaires ;
  • Accélérer le passage des projets prometteurs à la phase de test ;
  • Attirer les investissements du secteur privé dans l'énergie nucléaire ;
  • Étendre le réseau de réacteurs modulaires compacts.
Cette expérience est très importante pour les pays comme l'Ouzbékistan qui visent à développer l'énergie nucléaire. Les réacteurs modulaires compacts sont construits plus rapidement que les grandes centrales nucléaires, sont considérés comme plus sûrs et constituent une solution pratique pour l'approvisionnement énergétique des zones reculées. Le succès de Valar Atomics suggère que les stations nucléaires compactes et mobiles deviendront une partie intégrante du marché de l'énergie dans un avenir proche.

Valar AtomicsWard 250Micro-réacteurÉnergie NucléaireTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheRévolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheAujourd'hui, 03:51Crise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesCrise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesAujourd'hui, 02:58Le grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rougeLe grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rougeAujourd'hui, 02:21OpenAI prévoit de lancer un système AGI personnel d'ici 2028OpenAI prévoit de lancer un système AGI personnel d'ici 2028Aujourd'hui, 01:51L'adoption massive de l'IA provoque une dégradation des connaissances en entrepriseL'adoption massive de l'IA provoque une dégradation des connaissances en entrepriseAujourd'hui, 01:27L'avenir de l'aviation : un moteur à hydrogène réussit ses tests en haute altitudeL'avenir de l'aviation : un moteur à hydrogène réussit ses tests en haute altitudeAujourd'hui, 00:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti