Des chariots dotés d'AI commencent à surveiller les clients dans les supermarchés américains

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Des chariots dotés d'AI commencent à surveiller les clients dans les supermarchés américains

Dans les grandes chaînes de distribution américaines, des chariots « intelligents » capables d'analyser le comportement des clients en temps réel et de les inciter à acheter plus de produits se généralisent. La technologie Caper Cart, développée par la société Instacart, a marqué le début de l'ère de l'« AI physique » dans le commerce de détail. Ce système ne se contente pas de gérer le compte des achats, mais transforme complètement la stratégie marketing en magasin. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la société Instacart a annoncé le déploiement des chariots Caper Cart dans plusieurs supermarchés de l'État de Pennsylvanie, en collaboration avec la chaîne de magasins Weis Markets. Ces chariots sont équipés de plusieurs caméras, d'une balance numérique, d'un écran tactile et de systèmes de localisation intérieure. Ces appareils détectent en quelques secondes devant quels rayons le client s'arrête et ce qu'il ajoute à son panier.

Une technologie intelligente qui augmente le volume des achats

Le système Caper Cart fonctionne grâce à des modèles cloud entraînés sur 10 ans d'expérience d'Instacart et plus de 1,6 milliard de commandes en ligne. Via l'écran du chariot, le client voit des messages publicitaires, des coupons électroniques et des offres personnalisées adaptés à son emplacement. Par exemple, si le client se trouve dans le rayon des pâtes, le système peut lui suggérer une sauce ou un fromage assorti.

L'entreprise souligne que la fonction « Got everything you need ? » (« Avez-vous tout ce dont vous avez besoin ? ») propose des produits complémentaires susceptibles d'intéresser le client. Selon les données statistiques, de telles notifications ont permis d'augmenter le panier moyen d'environ 1 %. Bien que ce chiffre puisse paraître faible, pour les grandes chaînes de distribution, cela représente des millions de dollars de revenus supplémentaires.

De plus, les chariots intelligents font activement la promotion du programme de fidélité Weis Rewards et aident le client à retrouver plus rapidement les produits achetés précédemment via la fonction Buy It Again. Cela permet d'optimiser le temps passé par le client en magasin tout en assurant un remplissage plus rapide du panier.

Collecte de données et perspectives d'avenir

Selon Instacart, le taux d'adoption des appareils Caper Cart a triplé ces dernières années. Non seulement cette entreprise, mais d'autres géants du commerce américain travaillent également sur leurs propres chariots intelligents. L'AI ne se limite plus désormais aux boutiques en ligne, mais s'implante fermement dans les supermarchés ordinaires, partie intégrante de notre vie quotidienne.

Cependant, la diffusion généralisée de telles technologies soulève des questions sur la sécurité des données personnelles des clients. Les magasins ont désormais la possibilité de suivre chaque pas du client et d'influencer directement ses choix. En parallèle, cela offre un confort certain : paiement sans file d'attente à la caisse et recherche facilitée des produits nécessaires.

Bien que ces chariots haute technologie ne soient pas encore largement utilisés sur le marché ouzbek, les grandes chaînes de supermarchés du pays aspirent également à une transformation numérique. À l'avenir, en s'appuyant sur l'expérience mondiale, il est fort probable que des systèmes AI analysant le comportement des clients apparaissent également dans les magasins locaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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