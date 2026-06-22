Starlink connecte les écoles du Pérou : 30 000 élèves accèdent au réseau

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Starlink connecte les écoles du Pérou : 30 000 élèves accèdent au réseau

Le système de communication par satellite Starlink de SpaceX, dirigé par Elon Musk, a réalisé un projet majeur de lutte contre la fracture numérique en Amérique du Sud. Grâce à une initiative menée en collaboration avec Ensena Peru et BCP Comunica, plus de 30 000 élèves résidant dans les zones les plus reculées du Pérou ont désormais accès à un internet haut débit. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Ce projet a couvert 160 établissements d'enseignement dans le pays. Auparavant, l'accès aux ressources numériques était presque impossible dans ces régions, car le relief complexe et les zones montagneuses empêchaient le déploiement de l'internet par câble traditionnel. La technologie Starlink a résolu ce problème en transmettant un signal stable depuis l'espace, sans nécessiter d'infrastructure terrestre.

Une nouvelle ère pour l'éducation numérique

Selon ixbt.com, grâce à la communication par satellite, les élèves peuvent désormais accéder sans interruption aux cours en ligne, aux plateformes éducatives internationales et aux bibliothèques numériques. Cela représente une étape cruciale pour égaliser les opportunités d'apprentissage entre les écoles rurales et urbaines. Un internet avec une faible latence permet l'implémentation de technologies modernes même dans les villages les plus isolés.

Le principal avantage du système Starlink est sa capacité à connecter toute une communauté en très peu de temps. La géographie du Pérou — avec la cordillère des Andes et la forêt amazonienne — a longtemps posé des défis majeurs aux fournisseurs traditionnels. Les terminaux satellites, quant à eux, sont opérationnels dès leur installation et garantissent une connexion stable.

Couverture mondiale et projets futurs

Le Pérou n'est pas le seul pays à utiliser cette technologie. Starlink a précédemment déployé ses services dans 30 écoles rurales au Malawi, en Afrique. De même, des milliers d'élèves et d'enseignants dans les régions reculées de pays comme le Kenya, le Paraguay et la Bolivie ont pu se connecter au monde moderne grâce à ce système.

Récemment, SpaceX a également obtenu l'autorisation officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire pour fournir les services Starlink. Cela démontre que la stratégie de l'entreprise visant à couvrir les zones blanches à l'échelle mondiale se poursuit avec constance.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, l'importance de telles technologies est également élevée. Pour fournir un internet haut débit aux écoles des zones montagneuses et des déserts reculés du pays, des systèmes satellites comme Starlink pourraient constituer une alternative majeure à l'avenir. Actuellement, ce système devient l'un des principaux outils pour améliorer la qualité de l'éducation et renforcer la littératie numérique à travers le monde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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