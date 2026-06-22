Problème grave sur les cartes graphiques Sapphire RX 9070 XT : les câbles d'alimentation fondent

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Problème grave sur les cartes graphiques Sapphire RX 9070 XT : les câbles d'alimentation fondent

De nouveaux conflits liés à des défaillances techniques émergent sur le marché des cartes vidéo modernes. En particulier, les propriétaires du modèle Sapphire RX 9070 XT Nitro+ ont commencé à se plaindre de cas de fusion des câbles d'alimentation. De tels incidents attirent l'attention des experts car ils menacent non seulement le fonctionnement de l'appareil, mais aussi la sécurité de l'ensemble du système informatique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport.

Un utilisateur tchèque a rencontré exactement ce problème sur son système composé d'un processeur Ryzen 7 9800X3D et d'une carte vidéo Sapphire RX 9070 XT Nitro+. Selon lui, l'ordinateur a soudainement gelé pendant qu'il jouait à Battlefield 6. L'inspection du système a révélé que le câble d'alimentation au standard 12V-2x6 avait fondu et brûlé au point de connexion.

Refus inattendu du service de garantie

L'aspect le plus controversé de cette situation est que l'utilisateur a reçu une réponse inattendue lorsqu'il a soumis la carte vidéo pour réparation sous garantie. Les techniciens ont testé l'appareil pendant 48 heures et ont souligné que la carte vidéo elle-même était en bon état, seul le câble adaptateur étant endommagé. En conséquence, l'entreprise a refusé de remplacer l'appareil et l'a renvoyé à son propriétaire.

La victime a souligné que le personnel du centre de service n'a même pas examiné le câble original brûlé inclus dans le kit et n'a pas jugé nécessaire de le remplacer par un neuf. Il convient de noter que ce câble n'appartient pas à un fabricant tiers, mais était l'adaptateur original 3x8pin vers 12V-2x6 inclus par Sapphire dans la boîte de la carte vidéo.

Selon ixbt.com, au moins neuf cas similaires liés au modèle Sapphire RX 9070 XT Nitro+ ont été officiellement enregistrés cette année. Cependant, les experts craignent que les chiffres réels puissent être bien plus élevés. L'utilisateur affirme que tous les clips du câble étaient en place et qu'il était inséré jusqu'au bout, ce qui indique que le problème ne provient pas d'une erreur de l'utilisateur, mais d'un défaut de conception.

Sécurité technique et conséquences

La carte vidéo Sapphire RX 9070 XT Nitro+ consomme environ 280 W. Le système de l'utilisateur était équipé d'un bloc d'alimentation XPG Core Reactor II VE de 750 W, considéré comme suffisant pour supporter cette charge. Malgré cela, la température élevée au niveau du connecteur a entraîné la fusion du plastique. De tels cas doivent servir d'avertissement pour les assembleurs de PC haute performance.

Pour l'instant, la société Sapphire n'a fait aucune déclaration officielle concernant ce problème généralisé. Les experts recommandent aux utilisateurs de cartes vidéo haute puissance ce qui suit :

  • Vérifier régulièrement que les câbles d'alimentation sont fermement et complètement insérés dans le connecteur ;
  • S'assurer qu'il n'y a pas de pliures prononcées au point de connexion du câble ;
  • Couper immédiatement l'alimentation si une odeur inhabituelle ou une surchauffe importante est détectée dans le système.
Cet incident a remis à l'ordre du jour la question de la protection des droits des consommateurs entre les fabricants de cartes vidéo et les centres de service. Si la défaillance est causée par un accessoire du kit d'usine, le consommateur est considéré comme ayant droit à une compensation complète.

SapphireCarte VidéoTechnologiePanneRX 9070 XT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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