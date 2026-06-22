Lucid Motors en crise : l'entreprise licencie 18 % de son personnel

Le constructeur américain de véhicules électriques de luxe Lucid Motors a annoncé des changements structurels majeurs. Le nouveau PDG, Silvio Napoli, a décidé de réduire les effectifs de 18 %, soit environ 1 500 employés, afin de simplifier la gestion et de réduire les coûts. Il s'agit du deuxième licenciement massif en quatre mois, après celui de février où 12 % du personnel avait été remercié. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon le communiqué de l'entreprise, le deuxième quart de production de véhicules électriques à l'usine de Casa Grande, en Arizona, a également été annulé. Ces mesures sont jugées nécessaires pour rendre la plateforme Lucid Motors plus compétitive et s'adapter aux demandes changeantes du marché. Actuellement, on observe un refroidissement du marché des véhicules électriques aux États-Unis, forçant même les plus grands géants de l'automobile à revoir leurs plans.

Changements de direction et instabilité du personnel

Les coupes n'ont pas épargné les cadres supérieurs. Marc Winterhoff, qui occupait le poste de PDG par intérim pendant plus d'un an, a complètement quitté l'entreprise. Il devait initialement devenir directeur des opérations (COO), mais Lucid Motors a décidé de supprimer totalement ce poste. Ce renouvellement du personnel n'est pas nouveau pour l'entreprise : au cours des deux dernières années, plus de dix top managers, dont l'ancien CEO Peter Rawlinson et l'ingénieur en chef Eric Bach, ont quitté leurs fonctions.

Lucid Motors prévoit de terminer ce processus de restructuration d'ici le troisième trimestre de l'année en cours. Selon les données de l'entreprise, les licenciements et l'optimisation des processus permettront d'économiser environ 158 millions de dollars par an. Parallèlement, 32 millions de dollars devraient être dépensés pour le paiement des indemnités de licenciement.

Plans d'avenir : Lucid Cosmos et robotaxis

Malgré la situation critique, l'entreprise travaille sur le lancement de son premier modèle SUV destiné au marché de masse, le Lucid Cosmos. Ce véhicule électrique , dont le prix devrait être inférieur à 50 000 dollars, doit devenir le principal moteur de revenus pour Lucid Motors. L'entreprise vise ainsi à toucher un public plus large et à concurrencer sérieusement des rivaux comme Tesla.

De plus, Lucid tente de s'imposer dans le domaine des technologies de conduite autonome. L'entreprise prévoit de lancer un service de robotaxis de luxe à San Francisco en partenariat avec Uber et Nuro. Appartenant au fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, la marque s'efforce de ne pas interrompre ses projets innovants malgré les difficultés financières.

Selon les experts, la période actuelle est cruciale pour Lucid Motors. En adaptant le volume de production à la demande et en réduisant drastiquement les coûts, l'entreprise aspire à atteindre une stabilité à long terme. Cependant, l'instabilité des cadres de haut niveau et le ralentissement général du marché suscitent certaines inquiétudes quant au succès futur de la marque.