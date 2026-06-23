L'outil Grok Build d'Elon Musk passe en mode autonome : il écrit désormais du code sans intervention humaine

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L'outil Grok Build d'Elon Musk passe en mode autonome : il écrit désormais du code sans intervention humaine

Les projets d'Elon Musk dans le domaine de l'intelligence artificielle continuent de se développer rapidement. La plateforme Grok Build sur le réseau social X (anciennement Twitter) a franchi une nouvelle étape, étant désormais capable d'accomplir des tâches d'ingénierie complexes avec une participation minimale de l'utilisateur. Cette mise à jour transforme l'IA d'un simple interlocuteur en un véritable développeur autonome. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, une nouvelle commande /goal a été introduite dans le système Grok Build. Alors qu'auparavant les assistants de codage fonctionnaient comme de simples chatbots, où l'utilisateur devait contrôler et guider chaque étape, le nouveau mode met l'accent sur l'exécution indépendante de la tâche. Cela accélère considérablement le processus de programmation et réduit le besoin d'intervention humaine.

Nouvelles capacités de l'ingénierie autonome

Grok Build est désormais capable d'établir indépendamment un plan de travail, de diviser une tâche majeure en petites parties et de suivre le processus via des listes de contrôle spécifiques. Le système ne se contente pas d'écrire du code, il l'analyse, corrige les erreurs, vérifie les pages web et exécute des scripts pour confirmer l'exactitude du résultat. Plus important encore, en cas d'erreur, le système peut s'auto-réparer et poursuivre son travail sans intervention de l'utilisateur.

Un ensemble de commandes spéciales a été fourni pour gérer le processus :

  • /goal status — pour voir l'état actuel du travail ;
  • /goal pause — pour suspendre temporairement le processus ;
  • /goal resume — pour reprendre le travail ;
  • /goal clear — pour annuler la tâche.
Ces outils permettent à l'utilisateur de garder un contrôle global sans interférer dans la partie logique du processus. Cette mise à jour fait passer la plateforme Grok Build d'un mode de communication simple à un format d'exécution autonome.

Création de jeux et perspectives d'avenir

Récemment, un jeu de course de style cyberpunk créé à l'aide de Grok Build a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. L'utilisateur a simplement décrit l'idée du jeu, et l'IA a écrit le code indépendamment, créant le design des voitures, les pistes et les interfaces de menu via Grok Imagine. Cette technologie permet même aux personnes sans connaissances en programmation de créer des produits numériques complexes.

Elon Musk a souligné que l'équipe de Grok Build travaille 7 jours sur 7 et que l'outil s'améliore chaque jour. Cette version bêta lancée par SpaceXAI devrait révolutionner le domaine du développement logiciel dans un avenir proche. Pour les développeurs et les start-uppeurs, de tels outils seront sans doute très utiles pour préparer rapidement un produit minimum viable (MVP).

Grok BuildElon MuskIntelligence ArtificielleProgrammationTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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