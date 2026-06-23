Révolution des batteries : les batteries sodium-ion résistent jusqu'à -40 °C

Une percée technologique attendue depuis longtemps a eu lieu dans l'industrie des véhicules électriques. FAW Jiefang a annoncé la conclusion réussie d'essais à grande échelle sur une nouvelle génération de batteries sodium-ion développées en collaboration avec HiNa Battery. Cette technologie devrait résoudre l'un des points les plus critiques du secteur : la perte de puissance et les temps de charge prolongés des batteries par climat froid. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Un tracteur électrique lourd de modèle FAW Jiefang J6P a été utilisé lors du processus de test. Ce camion est équipé d'une batterie sodium-ion massive d'une capacité de 339 kWh. Au cours des tests ayant duré sept mois, le véhicule a parcouru plus de 15 000 kilomètres, prouvant sa fiabilité dans divers scénarios d'exploitation complexes.

Froid extrême et charge rapide

L'aspect le plus impressionnant de la nouvelle batterie est sa résistance aux basses températures. Selon ixbt.com, même lorsque la température de l'air descendait jusqu'à -40 °C, la batterie conservait plus de 90 % de sa capacité utile. Ce chiffre est plusieurs fois supérieur à celui des batteries lithium-ion traditionnelles, permettant une utilisation efficace des camions électriques même dans les régions nordiques.

Dans le secteur de la logistique, le temps est la ressource la plus précieuse. La nouvelle technologie sodium-ion répond parfaitement à cette exigence : malgré une capacité énorme de 339 kWh, la charge complète de la batterie ne prend que 20 à 25 minutes. Cela permet de préparer le camion pour un nouveau long trajet pendant une courte pause du conducteur.

Durabilité et longévité à long terme

La durée de vie de la batterie a également impressionné les experts du secteur. Des recherches menées en laboratoire ont montré que la batterie peut supporter plus de 8 000 cycles de charge. C'est un indicateur nettement supérieur aux normes industrielles actuelles. Une telle durabilité sera un facteur clé pour réduire les coûts d'exploitation des entreprises de transport.

Cette technologie a également un grand potentiel dans les conditions de l'Ouzbékistan. Compte tenu des chutes brutales de température en hiver et des fortes chaleurs en été dans certaines régions du pays, les batteries sodium-ion résistantes aux influences externes pourraient stimuler le développement du transport électrique. Grâce à une base de matières premières moins coûteuse, ces batteries pourraient également contribuer à réduire le prix des voitures électriques à l'avenir.

Actuellement, FAW Jiefang travaille à l'intégration de cette technologie dans la production en série et à son application généralisée sur le marché des transports commerciaux. Si les batteries sodium-ion se popularisent, cela réduira la dépendance au lithium non seulement pour les camions, mais aussi dans le segment des voitures électriques légères.