IA et vidéo : Fika Jobs révolutionne le processus de recrutement

Sur le marché du travail moderne, le processus de dépôt de CV et l'attente d'une réponse sont devenus des étapes souvent inefficaces et opaques. La startup Fika Jobs, basée à Stockholm, a lancé une nouvelle plateforme utilisant des agents d'IA pour mener des entretiens vidéo afin de résoudre ce problème. Le projet a réussi à lever 4 millions de dollars lors de sa phase de développement initiale, selon Techcrunch.com rapporte .

La plateforme Fika Jobs rappelle un mélange unique entre le format traditionnel de LinkedIn et le style divertissant de TikTok. Ici, les candidats se présentent via de courts profils vidéo plutôt que par un simple CV textuel. Selon TechCrunch, les fonds levés seront utilisés pour améliorer la plateforme, agrandir l'équipe et effectuer un lancement global à grande échelle d'ici la fin de l'année.

Comment se déroule l'entretien avec les agents AI ?

Pour les chercheurs d'emploi, le processus commence par la connexion de leur profil LinkedIn à la plateforme. Ensuite, une IA basée sur le modèle Gemini développé par Google analyse l'expérience du candidat et génère des questions personnalisées. Le candidat passe alors un entretien vidéo d'environ 10 minutes avec l'agent AI.

Une fois l'entretien terminé, le système extrait automatiquement les réponses les plus importantes sous forme de courts clips vidéo et les ajoute au profil du candidat. L'avantage principal est que l'utilisateur n'a pas besoin de postuler à nouveau pour chaque nouvelle offre. Les employeurs peuvent facilement trouver des spécialistes correspondant à leurs besoins dans une base de profils vidéo prêts à l'emploi.

Des aspects plus importants que le CV

Les fondateurs de la startup, Jacob et Alexandre Dubua, ont été inspirés par les difficultés rencontrées lors de leurs projets précédents. Selon eux, les CV de nombreux candidats talentueux ne attirent pas l'attention, alors que leur enthousiasme et leur potentiel sont immédiatement visibles lors d'une communication en direct. « Les données sur papier ne peuvent pas révéler pleinement les capacités de communication et la personnalité d'un individu », déclare Jacob Dubua.

Contrairement à ses concurrents sur le marché, Fika Jobs n'est pas seulement un outil de tri pour l'employeur, mais sert également d'espace permettant aux candidats d'exprimer leur personnalité. Cela devrait être particulièrement utile pour les jeunes professionnels débutant leur carrière ou ceux souhaitant changer de domaine.

Le marché du travail en Ouzbékistan connaît également une transformation numérique ces dernières années. La popularisation de plateformes comme Fika Jobs permet aux spécialistes RH locaux de déterminer dès le départ non seulement les compétences techniques des candidats, mais aussi leur adéquation culturelle (cultural fit), réduisant ainsi considérablement les coûts et le temps de recrutement.