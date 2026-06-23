Lancement imminent du Vivo X Fold6 : caméra 200 MP et prix records

L'entreprise chinoise Vivo se prépare à présenter son prochain smartphone pliable, le Vivo X Fold6. Ce dispositif, dont l'annonce officielle est attendue pour le 26 juin, impressionne les experts du secteur par ses caractéristiques techniques et son prix. La nouvelle génération de smartphone incarne non seulement des technologies de pointe, mais aussi une augmentation significative des tarifs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le Vivo X Fold6 est apparu sur les grandes plateformes de vente chinoises pour les précommandes, révélant ainsi les prix de toutes les configurations. Le smartphone sera disponible en quatre versions : 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB et la version haut de gamme avec 16 GB + 1 TB de mémoire. Les prix varient respectivement de 1 475 dollars à 1 850 dollars.

Il convient de noter que le nouveau modèle est nettement plus cher que la version précédente, le Vivo X Fold 5. Alors que la génération précédente était vendue entre 6 999 et 9 499 yuans, on constate que le prix du nouveau modèle a augmenté jusqu'à 40 % pour certaines configurations. Cette hausse est expliquée par l'intégration de composants haute technologie et de solutions innovantes.

Caractéristiques techniques : écran Samsung et batterie puissante

L'atout majeur du Vivo X Fold6 est son écran interne. L'immense écran pliable de 8,02 pouces fabriqué par Samsung peut atteindre une luminosité allant jusqu'à 5000 nits. Il s'agit de l'un des indices les plus élevés du marché actuel, garantissant la clarté de l'image même sous la lumière directe du soleil. Pour l'alimentation, l'appareil dispose d'une batterie d'une capacité de 7000 mAh, prenant également en charge le système de charge sans fil.

Le processeur Dimensity 9500 Super Edition a été choisi pour les performances du smartphone. Côté logiciel, l'interface OriginOS 6 Fold est installée, spécialisée dans le mode multitâche. Les utilisateurs pourront ouvrir et utiliser jusqu'à cinq applications simultanément sur un seul écran.

Caméra et innovations optiques

En termes de capacités photographiques, le Vivo X Fold6 atteint un véritable niveau flagship. La caméra principale de l'appareil est équipée d'un capteur de 200 mégapixels, permettant de capturer des images riches en détails. De plus, le modèle inclut les modules suivants :

une caméra périscopique avec un capteur Sony LYT-602 ;

un module ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

un système prenant en charge un téléconvertisseur externe.

Ce système optique fait du smartphone l'un des choix les plus attractifs pour les passionnés de photographie mobile. En particulier, le capteur Sony et la possibilité d'utiliser un téléconvertisseur sont utiles pour capturer des objets éloignés avec qualité. Compte tenu de la popularité des produits de cette marque sur le marché ouzbek, ce nouveau flagship devrait être un concurrent sérieux pour la série Samsung Galaxy Z Fold.